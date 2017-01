Les carreteres del País Valencià, al capdavant de la sinistralitat

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 00:00h

“Des de Compromís exigim a l'Estat que coordine al costat del Govern valencià un pla de prioritats en matèria d'infraestructures i seguretat”



Redactaveu / València.



Les dades de l'últim balanç provisional de sinistralitat de la Direcció General de Trànsit (DGT) mostren unes xifres desesperançadores. Des de Compromís “lamentem que la Comunitat Valenciana encapçale el llistat de sinistres i mortalitat en les carreteres i exigim al Ministeri de Foment les inversions necessàries per modernitzar i adequar les carreteres valencianes”.



En aquest sentit, a la demarcació d’Alacant ha augmentat aquest any un 13% la sinistralitat i en un 21% la mortalitat en carreteres, mentre la de Castelló ha duplicat les xifres respecte al 2015. Afortunadament, a la demarcació València la xifra a penes varia respecte a l'últim any.



Des de la coalició reclamen més inversions. Ja en setembre, el diputat Ignasi Candela va presentar una pregunta en el Congrés dels Diputats espanyol per exigir a Foment un pla de millora en les carreteres i reclamar les inversions que ens corresponen per reduir la sinistralitat en les nostres vies. Les dades no paren de créixer des del 2013, i si anys enrere les xifres eres positives, “hui continuem comprovant que la tendència de creixement no sembla que frene. Des de Compromís exigim a l'Estat que coordine al costat del Govern valencià un pla de prioritats en matèria d'infraestructures i seguretat en les carreteres”.



A més, per a la diputada autonòmica, Mireia Mollà, "la priorització del Corredor Mediterrani i la seua execució seria un element clau per suavitzar el trànsit en les carreteres del Mediterrani, disminuir el trànsit de camions, ja que els empresaris i productors es veuen obligats a utilitzar les autovies i carreteres per realitzar els desplaçaments de les seues mercaderies, i així fer un sector més segur, més competitiu i més sostenible. Cal entendre el Corredor Mediterrani com la infraestructura imprescindible per canalitzar el transport de mercaderies cap a Europa".