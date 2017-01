Cada any des de 1885 Alcoi celebra la Cavalcada dels Reis d'Orient més especial

Dimarts, 3 de gener de 2017 a les 12:30h

Bústia al llom d'una burreta. Foto: Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcoi.

Alcoi vol ser la ciutat del Nadal i un dels arguments que fan que aquestes celebracions siguen especials és la Cavalcada dels Reis d'Orient que s’ha realitzat de forma continuada des de 1885, encara que els seus antecedents documentals es remunten a l'any 1866. És una de les cavalcades de Reis d'Orient més antigues de totes les que se celebren a l'Estat espanyol i va ser declarada Festa d'Interès Turístic Nacional el 2001. Però no és l'única raó que en destaca, ja que a Alcoi compten amb la representació del Betlem de Tirisiti, Les Pastoretes o el Dia de la Burreta, actes únics dels quals en podeu saber més en el següent enllaç Precisament enguany, aquest passat divendres, la particular representació del Betlem va rebre una visita important perquè “Ximo Puig és el primer president de la Generalitat que ve al Tirisiti” tal com va expressar l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, moment en què Puig va aprofitar per destacar que “el Nadal Alcoià ja és Patrimoni de la Humanitat, una altra cosa és que tinga el reconeixement, però té uns elements que el fan únic”. A més, tant la cavalcada dels Reis d'Orient, com el dia de la Burreta, Les Pastoretes, així com la representació del Betlem del Tirisiti compten ja amb el reconeixement de Bé d'Interés Cultural L'acte previ a la cavalcada té lloc el dia d'abans, en què l'ambaixador reial anuncia l'arribada dels Reis d'Orient, en el Dia del Ban, conegut popularment com el Dia de la Burreta, que se celebra des del 1924. Eixa vesprada del 4 de gener, una vegada es fa l'anunci, els menuts van dipositant les cartes amb els seus desitjos en unes bústies carregades al llom d'unes burretes, fent d'aquest un acte on destaca la proximitat, ja que es pot accedir a tots els elements de la celebració. A més, precisament enguany aquest anunciador reial estrena carrossa, ja que aquesta ha estat reconstruïda en un taller especialitzat a Agost.