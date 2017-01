Baldoví s'identifica més amb Errejón que amb Iglesias

Dimarts, 3 de gener de 2017 a les 14:00h

El portaveu de Compromís en el Congrés espanyol considera les opinions del primer "més raonables"

En la seua opinió, ara és el moment de ser "prou intel·ligents i generosos per a deixar els problemes de poder i centrar-se en els problemes dels ciutadans".

EP / Madrid



El portaveu de Compromís en el Congrés espanyol, Joan Baldoví, ha confessat aquest dimarts que s'identifica més amb les opinions del secretari polític de Podemos, Íñigo Errejón, que amb les del seu líder, Pablo Iglesias. "Per a canviar les coses, cal aspirar a atraure molta més gent", ha argumentat.



En declaracions a Europa Press, Baldoví ha lamentat la crisi interna que viu Podemos perquè les divisions sempre afecten "per a mal" als partits i ha dit a les dues faccions que encapçalen Iglesias i Errejón que acaben amb aquest "espectacle" perquè del congrés de Vistalegre del pròxim mes de febrer isquen "units".



No pot haver-hi vencedors i vençuts



Sobretot perquè en la mesura que Podemos no aparca les seues diferències, no s'aconseguirà avançar en allò que ja s'havia aconseguit, i és "trencar el bipartidisme". Per aquest motiu, Baldoví insisteix en la necessitat que del conclave de febrer no s'isca "amb vencedors i vençuts".



Així, el diputat valencià ha subratllat la necessitat que els dos sectors que conviuen en aquesta formació i els seus respectius 'líders' s'asseguen en una taula per a tractar de "resoldre els problemes" i abandonen els encàrrecs que es dirigeixen a través de les xarxes socials perquè envien un missatge "poc edificant" als seus votants i als ciutadans en general.



"Les coses es resolen millor en la intimitat", ha insistit Baldoví, qui considera que "una excessiva exposició no fa bé a ningú, ni als uns ni als altres, ni al projecte comú". En la seua opinió, ara és el moment de ser "prou intel·ligents i generosos per a deixar els problemes de poder i centrar-se en els problemes dels ciutadans".



En Podemos “no sobra ningú”



"És absolutament necessari que es rebaixe la tensió (en Podemos). Si als qui preteníem que hi haguera un canvi en el país se'ns veu enfrontats, se'ns veurà poc útils i serà una bona notícia perquè el bipartidisme torne a recuperar el terreny", ha abundat



Encara que en la formació morada, com en qualsevol altre projecte polític, "tots" són "imprescindibles" i "no sobra ningú", ni Iglesias ni Errejón, el representant de Compromís en la Cambra baixa ha remarcat que, personalment, se sent més identificat amb el segon, les opinions del qual jutja "més raonables".



I és que, segons defensa, "si es volen canviar les coses, inevitablement cal tenir una gran majoria en el Parlament" que permeta publicar lleis en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). "Crec que les organitzacions com nosaltres hem d'aspirar a atraure molta més gent i ser capaços d'obrir l'espai perquè molta més gent puga confiar en el nostre projectes", ha conclòs.