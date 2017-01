La Unió denuncia empreses citrícoles per no formalitzar contractes o canviar les condicions

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 00:00h

La Unió de Llauradors ha presentat diverses denúncies contra empreses citrícoles del País Valencià, davant l' Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), per no formalitzar contractes de compravenda en alguns casos o, en altres, per modificar les condicions inicials estipulades en els mateixos, tal com expliquen en un comunicat.L'entitat agrícola demana a AICA, depenent del Ministeri d'Agricultura espanyol, que faça els controls i inspeccions requerits per a comprovar l'existència de contractes per escrit per part d'aquestes empreses i, si és el cas, del compliment del seu contingut, en la compra-venda de cítrics durant aquesta campanya de recol·lecció i comercialització. La Unió esgrimeix les seues queixes d'acord amb el que hi ha establit en l'apartat 4 de l'article 2 i el Capítol I del Títol II de la Llei 12/2013 , de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.Anteriorment, aquesta organització agrícola ja havia posat en evidència la ineficàcia de la Llei de la Cadena Alimentària, tal com podeu llegir en el següent enllaç , on es posa de manifest com els perjudicats són els consumidors i agricultors, per beneficiar l'intermediari.Les denúncies presentades per La Unió davant l'AICA se centren en l'absència de contractes, però també en algunes pràctiques que determinades empreses comercialitzadores de cítrics estan adoptant després de l'episodi de fortes pluges i vents esdevinguts entre els dies 16 i 19 de desembre, que han produït canvis en les condicions anteriorment pactades Algunes empreses han utilitzat com a excusa els danys provocats pel temporal en les parcel·les de cítrics sobre les quals existia una relació contractual, per a no recol·lectar la fruita que “encara està en bones condicions”, tal com apunta aquesta organització agrícola.És per això que La Unió remarca que aquests comportaments podrien “suposar una vulneració de la Llei de la Cadena Alimentària en provocar un efecte negatiu directe sobre la renda dels llauradors afectats per aquest incompliment unilateral dels pactes per aquests operadors comercials i que hauria de ser fruit de control i inspecció per part de l'Agència”, segons es pot llegir al comunicat.L'organització agrària, a més, indica a l'AICA que aquestes anomalies es van generalitzant i que ha d'actuar amb urgència per a evitar que s'estenga a altres empreses. La Unió posa l'exemple d'algunes empreses comercialitzadores que incompleixen la Llei de la Cadena Alimentària i també la Llei de Morositat, perquè “alguns intercanvis comercials es realitzen sense contractes escrits vàlids i sense terminis de pagament coneguts, superiors als 30 dies que estableix la normativa”.Arran d'aquesta falta de contractes i els canvis que s'han produït en les condicions dels que sí en tenien, La Unió ha demanat a l'AICA que realitze inspeccions a determinades empreses sobre les quals ha rebut denúncies d'incompliments, però també aleatòries als operadors que actuen en el sector.L'organització agrícola considera intolerable les actuacions d'aquests operadors comercials en aquesta campanya, ja que segons l'organització agrícola es produeix “una situació d'abús per als productors en preus i en condicions de lliurament, incomplint a més les normatives vigents”. És per això que La Unió afirma en el seu comunicat que continuarà treballant per a reclamar a l'Administració que actue amb diligència i contundència contra aquestes pràctiques.