Dimarts, 3 de gener de 2017 a les 14:00h

Jaume Monfort demana al govern que ‘garantisca el dret de les persones valencianoparlants a utilitzar la nostra llengua’



RedactaVeu / Gata.



Aquest matí informàvem de l’incident que havia tingut el secretari general de Podem a Gata i tinent d’alcalde de l’ajuntament de la Marina Alta amb la guàrdia civil pel fet de parlar-los en valencià.



Així doncs, el mateix Jaume Monfort ha publicat un video a les xarxes socials on dóna més detalls sobre els fets esdevinguts el passat 6 de desembre i on demana al govern que “implemente els mecanismes necessaris per a garantir el dret de les persones valencianoparlants a utilitzar la nostra llengua, i espere també que la Guàrdia Civil de Gata rectifique”.

La Guàrdia Civil del meu poble m'ha expedientat per parlar en valencià, una discriminació pròpia de temps més foscos.

#ValenciàNoÉsDelicte pic.twitter.com/ObrqwaZku3 — jaume monfort signes (@jaume_monfort) 3 de gener de 2017