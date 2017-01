Canals comença a fer 'la foguera més gran del món'

Dissabte, 7 de gener de 2017 a les 00:00h

El primer dia de l'any, com és tradicional, aquest municipi va començar a muntar la foguera de les festes patronals en honor a Sant Antoni

'Plantà' del pi.

Imatge: Captura del vídeo de Conéixer Canals. URL curta



Etiquetes

Canals



RedactaVeu / Canals.



El passat diumenge 1 de gener els canalins van començar a muntar la tradicional foguera de les festes patronals en honor a Sant Antoni Abat. Durant la vesprada es va procedir a l'acte d'inici de la 'plantà' del primer pi de la foguera.



Amb aquest acte és com s'enceta l'elaboració de “la foguera més gran del món, la de Canals”, tal com indiquen al comunicat del consistori canalí. Els festers de Sant Antoni 2017, juntament amb els muntadors de la foguera, foren els encarregats de col·locar el pi central. A partir d'aquest moment cada dia es va tallant llenya i classificant, per així anar apilant-la sobre l'eix central, començant primer pels troncs més grans, després els més prims per acabar amb les rames que finalment conformen un con que es culmina amb una capa verda de fulla de pi i per coronar el cim posen un taronger. Encara que cal recordar que aquest procés de muntatge va començar amb l'acte previ que va tindre lloc el 8 de desembre, quan es va plantar la primera soca.





'Plantà' del primer pi. Vídeo: Canal Conéixer Canals



Els tres dies més importants de la festa són el 16, 17 i 18 de gener. El primer, el Dia de la Foguera té com a tret de sortida el moment en què la festera de Gràcia convida tothom a participar i gaudir de la festa, que ve seguit pels primers vítols al patró. Però és a les nou de la nit quan arriba el moment més esperat, quan s'encén la foguera, un dels moments de la festa on més gent s'acull a la plaça Major, que cremarà durant tota la nit i servirà de brases per a les torrades de carn per a l'esmorzar del matí següent.



El 17 de gener,és el dia de Sant Antoni, per tant és la jornada amb més presència d'actes religiosos, com per exemple la missa major que té lloc al matí. A la vesprada es celebra la processó de la imatge del patró que anirà acompanyada de la comitiva i anirà rebent vítols en el seu honor.



Segon dia de treballs. Vídeo: Canal Conéixer Canals