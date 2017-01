Els museus de la Diputació de València incrementen la seua presència en la Viquipèdia

Dissabte, 7 de gener de 2017 a les 00:00h

RedactaVeu / València



L’Àrea de Cultura de la Diputació de València ha consolidat al llarg d’aquest exercici 2016 la seua aposta d’obrir les portes dels museus a la Viquipèdia mitjançant una col·laboració amb Amical Wikimedia iniciada durant la tardor del 2015 i que ha comptat amb el treball de Francesc Josep Fort, primer viquipedista resident de tot el País Valencià, en un projecte que va començar en la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia i que actualment s’ha exportat a la resta de museus i centres d’estudis: el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), el Museu de Prehistòria de València i la Institució Alfons el Magnànim – Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació.



Amb aquestes accions aquesta entitat es donarà a conèixer a través d'internet, perquè tal com diu el diputat de Cultura, Xavier Rius: “El coneixement no és propietat de ningú, i els principis amb els quals treballa la Viquipèdia vénen a obrir encara més el sentit integrador i socialitzador d’aquest enorme finestral”.



Les col·laboracions entre viquipedistes i entitats culturals, conegudes en la Viquipèdia com GLAM ( Galleries, Libraries, Archives and Museums ), són una realitat a Europa i la resta del món des de fa anys. Contenidors tan prestigiosos com el MOMA de Nova York, el British Museum, el Palau de Versalles o el Museu Picasso de Barcelona han desenvolupat diversos projectes d’aquest tipus. La seua feina consisteix a organitzar el material didàctic que atresoren les institucions culturals per a generar articles de qualitat, ja siga relacionant-lo directament amb el museu o amb aspectes més concrets tractats en alguna de les seues exposicions o publicacions.En aquest cas, el projecte es va centrar en alliberar el fons audiovisual de l’expert en música tradicional valenciana Fermín Pardo, integrat per un total de 390 cintes de casset digitalitzades amb patrimoni oral-musical del nostre poble . Els fitxers s’han convertit a un format de llicència lliure perquè així estiguen accessibles en línia a través de Wikimedia Commons, plataforma multimèdia de lliure accés als continguts. De moment, s'han digitalitzat 75 cassets que suposen un total de 150 arxius que ja estan disponibles i accessibles a través de la Viquipèdia, com per exemple Nadala de Vallés.