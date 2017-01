Un total de 116 morts en les carreteres del País Valencià en 2016

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 00:00h

RedactaVeu / València



El País Valencià va tancar 2016 amb 116 morts en les seues carreteres, la qual cosa suposa un augment de 19 morts (16,4% més) respecte a la xifra total de 2015, en què van perdre la vida 97 persones en les vies valencianes, segons les dades del balanç d'accidents ocorreguts en vies interurbanes l'any 2016 presentats aquesta setmana pel director general de Trànsit, Gregorio Serrano.



A nivell estatal, l'any 2016 es va tancar amb 1.160 morts en les carreteres espanyoles, el que suposa un augment de 29 morts (2,6 per cent més) respecte a la xifra total de l'any 2015, quan 1.131 persones van perdre la vida en les vies del territori espanyol. D'aquesta forma, per primera vegada en 13 anys es trenca la tendència a la baixa, ja que des de l'any 2003, quan se’n van comptabilitzar 5.399, el nombre de víctimes havia descendit any rere any.



Les principals causes dels sinistres en 2016 han sigut la distracció, en un 28 per cent dels casos, juntament amb la velocitat inadequada (21%). No obstant açò, el director general de Trànsit ha destacat l'augment de les infraccions per consum d'alcohol i drogues detectades en 2016.També ha sigut important en aquest augment de la sinistralitat la mobilitat, que ha pujat en 18,6 milions de desplaçaments de llarg recorregut, la qual cosa representa un augment acumulat del 10 per cent en els últims 3 anys. També acusen l'envelliment del parc automobilístic. “Els turismes amb què viatjaven els morts tenen una edat mitjana de 13,6 anys, 11,1 les furgonetes i 9,5 les motos”, ha declarat. A més, ha assenyalat l'augment de morts entre 15 i 24 anys i entre 45 i 64 anys.Tot i això, no ha volgut assenyalar una causa com la principal per a aquestes xifres sinó que ha parlat d’una “sèrie de factors” que intervenen en la sinistralitat". Ha insistit en la distracció en el vehicle, “motivada en molts casos per l'ús del mòbil”, així com l'excés de velocitat. Al seu parer, “cal atacar a poc a poc tots aquests fronts”.Les vies secundàries segueixen sent les que tenen més sinistres a l’Estat espanyol, tres de cada quatre víctimes de trànsit (75%) moren en aquestes carreteres. No obstant açò, la DGT destaca que s'ha millorat en un 3 per cent pel que fa a l'any anterior, quan es fregava el 80 per cent de víctimes en aquestes vies. El turisme segueix sent el vehicle més mortal (640 morts), al costat de les motocicletes (214) i els vianants (118).No obstant açò, el director general de Trànsit, Gregorio Serrano, apunta que en el cas de les motocicletes s'ha produït una millora pel que fa al 2015. Així, s'han registrat 10 morts menys en 2016 que l'any anterior. La xifra també ha millorat en els usuaris de bicicletes (10 morts menys), ciclomotor (-6) o furgonetes (-11). Per contra, ha augmentat el nombre de morts entre els vianants (+5), els usuaris de turismes (+34), camions superiors als 3.500 quilograms (+10) i els d’autobús (+16).El mes en què s'ha comptabilitzat un augment més significatiu de les víctimes de carretera és març, amb 20 morts més que en 2015 i agost, amb 17 més. El segueixen abril i juliol, amb una augment d'11 morts pel que fa a l'any anterior, juny amb 8, febrer amb 5, gener amb 2 i octubre amb 1. En el costat contrari es troba setembre, quan es va reduir en 25 el nombre de morts pel que fa al mateix mes de 2015.