Res és el que sembla: Elda redecora els seus carrers enganyant els ulls

Dilluns s’inaugurava el ‘trompe-l'oeil’ que ha creat el pintor Miguel Gracia ‘Zeta’

El 'trompe-l'oeil' d'Elda.

RedactaVeu / Elda.



Elda ha tornat parcialment a mitjan segle XX. Ho ha fet a través de l’art, i més concretament amb aquella tècnica pictòrica francesa on res és el que sembla. Amb el ‘trompe-l'oeil’, el pintor Miguel Gracia “Zeta”, fa creure que a l’actual plaça de la Constitució d’Elda (Vinalopó Mitjà), al costat de l’ajuntament, encara sobreviuen botigues i edificacions d’aleshores plaça de Baix de la mateixa localitat.



Aquest dilluns es presentava en societat aquest projecte urbanístic impulsat des de l’ajuntament. L’alcalde Rubén Alfaro, el pintor Miguel Gracia, l’arquitecte José Felipe Tomás i el president de l’Associació de Veïns, José Miguel Tornero explicaven que aquesta recreació “historicista”, que forma part d’un projecte que es traslladarà a altres solars buits del barri antic, “ajuda a millorar la imatge i el paisatge urbanístic de zones degradades o abandonades, creant un efecte òptic de profunditat i fent molt més atractiu l’espai per als veïns”.



En aquest ‘trompe-l'oeil’, “Zeta”, amb supervisió de l’arquitecte José Felipe i de l’arqueòleg municipal Juan Carlos Márquez, ha reproduït l’antiga drogueria, la sabateria, una botiga de roba per a nadons i una barberia. També ha realitzat una còpia d’un mosaic ceràmic de finals del segle XVIII amb la representació de la Santíssima trinitat.







