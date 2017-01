‘Sorprenentment’, el Palau de la música ja és segur per als usuaris

Dimarts, 3 de gener de 2017 a les 16:45h

El Palau de la Música de València ha dut a terme una adequació de tot el seu sistema de seguretat per a la ciutadania, per complir amb tots els requisits que reclama la normativa vigent, segons ha informat l’ens musical a través d’un comunicat. A hores d’ara, s’ha registrat davant de l'autoritat competent el Pla d'Autoprotecció i s’ha aprovat inicialment el Pla de Prevenció. La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, s'ha mostrat molt satisfeta per aquest fet, ja que la diagnosi demanada a una consultora especialitzada, alertava en el seu informe de la necessitat de resoldre les importants deficiències que patia el Palau en matèria de prevenció i seguretat, i recomanava la solució “urgent en primer terme d’aquesta situació”. Sobre l’auditoria, i les “necessitats” detectades, la presidenta del Palau parlarà durant una entrevista concedida a aquest diari a les darreries del 2016 i que podran llegir el proper diumenge en La Veu.En aquest sentit, però, la regidora ha destacat que “és sorprenent que un auditori com el nostre, amb quasi 30 anys d'història i una assistència tan important de públic, no tinguera un pla de seguretat davant d'una emergència”. Ara, el Palau “ja disposa de tots els requisits exigibles en matèria de seguretat, però volem anar més enllà i avançar en aquesta campanya de ‘Palau Obert, Palau Segur’ que hem iniciat. Una campanya que en el marc del 30 aniversari ens permetrà tindre, a més, un organigrama preventiu, un pla d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional i desenvolupar fòrums i debats que ens situaran com un referent a nivell nacional i internacional en aquesta matèria”, ha afegit la regidora en aquest mateix comunicat.“Són poques les entitats públiques que compten amb organigrames preventius desenvolupats, com el que està implantant el Palau de la Música i que pretén ser un dels primers dins del sector de les arts escèniques, seguint l'exemple de la Universitat Politècnica de València”, han prosseguit.No obstant això, al llarg d’aquest any 2017 se seguirà desenvolupant, tindrà un primer Pla d'Accessibilitat per a persones amb diversitat funcional: aparadors accessibles, mesures d'emergència adaptades a persones amb discapacitat visual, creació de places especials per a gossos guia, instal·lació de bucle auditiu per a persones amb discapacitat auditiva, i augment del nombre de places per a usuaris de cadires de rodes, en zones diferents de les actualment disponibles.A més, en els pròxims mesos i en el marc del 30è aniversari es duran a terme una sèrie d'actes pioners, com la convocatòria d'un primer fòrum de debat de responsables de prevenció i seguretat d'auditoris públics, simulacres d'emergències en què, entre altres entitats, col·laborarà la Universitat de València i, coincidint amb el dia Mundial de la Prevenció de Riscos Laborals, una jornada d'àmbit estatal que, comptant amb els millors professionals del sector, abordarà dos assignatures pendents en gran part de l'Administració, com són les Mesures d'Emergència i l'Accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional.