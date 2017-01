Ascens imparable de La Veu en 2016

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 00:00h



Les xifres del 2016 posen damunt de la taula el vertiginós i gradual ascens de La Veu des del seu naixement en 2013, en què es registraren 804.695 visites, per a passar en 2014 a quasi 1 milió i mig de sessions (1.447.869) i a més de 2 milions i mig (2.579.679) el 2015. Així, aquest digital íntegrament en valencià i totalment gratuït ha aconseguit prop de 7 milions de visites des de més de 192 països dels 5 continents des de la seua aparició.





Quant a les xarxes socials, el nombre de seguidors de La Veu està ja per damunt dels 16.000 en Facebook, a punt d’abastar els 13.000 en Twitter i 3.318 en Google+.

La mateixa il·lusió que ens ha dut fins ací és la que ens espenta aquest 2017 a seguir treballant per millorar el nostre projecte i oferir un millor producte i format. Així, dos són els nous reptes que en breu farem realitat com anunciàvem recentment al nostre editorial : la incorporació de nous periodistes a una nova redacció al cap i casal, i la renovació de la nostra web amb nova tecnologia responsive i un nou disseny d’avantguarda totalment adaptat als dispositius electrònics comunicatius del tercer mil·lenni.Amb això, volem garantir que els lectors gaudisquen de nous continguts íntegrament en valencià, propis i actualitzats cada 24 hores, i amb el segell progressista, de país i d’esquerres que sempre ha caracteritzat aquest diari.Des de l’equip de La Veu del País Valencià volem agrair a tots els nostres lectors i seguidors a les xarxes la confiança dipositada perquè aquest diari en valencià, fet per valencians i des del País Valencià s’haja consolidat com un clar referent del periodisme en valencià i de qualitat de la segona dècada del segle XXI.