La indignació pel nou cas de discriminació al valencià a Gata encén les xarxes

6 AMARCORD / Oliva 3 de gener 21.43h

La solidaritat per internet no deixa de ser un exercici de bones intencions que no va mes cap allà del sendemà. Els presidents Puig i Morera (la tropa de La Sexta també) deurien adreçar-se al Delegat del Govern (un dels esbirros més nefandes que xafen el país Valencià) i a la seua Sub-Delegació d'Alacant, a la Direcció General de La Guardia Civil i al ministres d'Interior i de Justícia per a que remenegen el que faja falta per a que els responsables d'aquest delicte siguen sancionats... Llegir més

5 AMARCORD / Oliva 3 de gener 21.43h

3 Jooan 3 de gener 20.45h

Com si es cremen les xarxes, no passa res. Per qué?. Doncs per que la majoria super absoluta del " pueblo vslenciano: Ppsoe, C,s ..." se senten i son més espanyols que els de burgos. Seguiran ofrenant " nuevas glorias a espanya i defensant la llengua de l'imperi: el castellano.

