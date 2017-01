Albiol demana al comissari europeu d'Agricultura un augment de les ajudes per al camp

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 00:00h

La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, ha sol·licitat una reunió al comissari europeu d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, per tractar amb ell la possibilitat d’elevar l’import màxim de les ajudes de mínimis a les explotacions agrícoles.“En l’actualitat, aquestes ajudes directes de la UE contemplen un màxim de 15.000 euros per al sector agrícola i el que reclamem és que el màxim s’eleve a 20.000 euros”, explica Albiol en la seua carta Segons l’europarlamentària, “fa anys que el segment més vulnerable del sector, és a dir, les empreses xicotetes i els agricultors i ramaders tradicionals, pateixen els efectes d’una política agrària comuna que beneficia les grans explotacions; a això se sumen els efectes que tindrà el CETA, que permetrà l’entrada de productes canadencs, amb un model agrícola industrialitzat d’enormes dimensions. I, a més, zones com el País Valencià pateixen cicles climàtics absolutament adversos que arruïnen el camp”.És per això que des d’Esquerra Unida consideren que “seria interessant” incrementar aquestes ajudes “i contribuir a la pervivència del sector”.Les ajudes de mínimis són quantitats econòmiques que els Estats membres de la Unió Europea atorguen a les empreses perquè es considera que, degut a la seua quantia, tenen uns efectes sobre la competència molt limitats. En paraules d’Albiol, es tracta “d’ajudes d’importància menor per a les quantitats que atorga la Unió Europea” i que, “en canvi, poden suposar un important alleujament per a aquells que veuen perillar el treball d’anys; sobretot, per a explotacions xicotetes i agricultors tradicionals, la diferència del màxim a percebre pot resultar un veritable flotador per a la subsistència”.Segons la valoració efectuada per la Unió de Llauradors, la llevantada del mes de desembre va deixar unes pèrdues al camp valencià de quasi 320 milions d’euros. A això se suma la pedregada del mes de setembre, que va provocar danys per 12 milions; i tot després d’una important sequera que havia provocat pèrdues valorades en 250 milions d’euros. En conjunt, aproximadament 700 milions de pèrdues provocades per la climatologia adversa“L’agricultura del País Valencià té ja massa problemes greus, molts dels quals provenen d’Europa, com l’aprovació del tractat comercial amb el Canadà o el tractat comercial amb Sudàfrica que tant ha perjudicat els cítrics. Seria una bona notícia que la UE facilitara la recuperació del sector en unes circumstàncies tan adverses com les que està patint els darrers temps, especialment després de la llevantada”, explica Marina Albiol.