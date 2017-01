Suport de Podem al regidor de Gata víctima d’un atac lingüístic de la Guàrdia Civil

3 de gener 21.46h

La solidaritat per internet no deixa de ser un exercici de bones intencions que no va mes cap allà del sendemà. Els presidents Puig i Morera (la tropa de La Sexta també) deurien adreçar-se al Delegat del Govern (un dels esbirros més nefandes que xafen el país Valencià) i a la seua Sub-Delegació d'Alacant, a la Direcció General de La Guardia Civil i al ministres d'Interior i de Justícia per a que remenegen el que faja falta per a que els responsables d'aquest delicte siguen sancionats ... Llegir més