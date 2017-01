Marzà exigirà a Moragues que la Guàrdia Civil ‘respecte el dret’ dels valencianoparlants

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 09:15h



El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, sol·licitarà una entrevista amb el delegat del Govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, per a exigir-li que "les forces i cossos de seguretat espanyols respecten el dret dels valencians a expressar-se en la llengua pròpia i a ser tractats amb respecte", després que el tinent d'alcalde de Gata (la Marina Alta), Jaume Monfort, denunciara aquest dimarts un nou cas de discriminació lingüística de dos guàrdies civils cap al regidor, tal com informà aquest diari.



En un comunicat, Marzà ha avançat que demanarà una trobada amb Moragues per a la setmana vinent, en el qual exigirà "respecte" davant "els casos de discriminació lingüística".



Amb aquesta iniciativa, el titular de Cultura tracta de "buscar la col·laboració per a evitar casos de discriminació per raons lingüístiques", ja que ha subratllat que al País Valencià “és necessari que qualsevol persona tinga els mateixos drets de viure en qualsevol de les dues llengües oficials, i en ocasions açò no es respecta".



Marzà ha recordat que recentment el seu departament va anunciar l'engegada, al llarg de 2017, de l'Oficina de Drets Lingüístics amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels valencians i canalitzar les queixes i suggeriments en aquest àmbit.



Així mateix, ha assenyalat que l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià arrepleguen el dret de la ciutadania a usar qualsevol de les dues llengües oficials i el dret a no patir cap tipus de discriminació per a utilitzar-les, igual que la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries "es compromet a facilitar i promoure l'ús de les llengües pròpies diferents al castellà en diferents àmbits de la vida pública i privada".