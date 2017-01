‘Parlar en valencià a un guàrdia civil no constitueix cap falta de respecte’

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 09:30h

RedactaVeu / València.



Davant el nou cas de discriminació lingüística que ha afectat el tinent d’alcalde de Gata (la Marina Alta), Jaume Monfort, el portaveu de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Manuel Carceller, considera que “parlar en valencià a un agent de l’autoritat no constitueix cap falta de respecte. Els funcionaris són servidors públics i han de respectar els drets lingüístics dels ciutadans. En el cas de la conversa breu de Gata de Gorgos no es pot al·legar cap desconeixement de paraules valencianes. Uns guàrdies civils han actuat amb prejudici i menyspreu pel valencià. Des de la Plataforma per la Llengua demanem a tots els cossos de seguretat de l'Estat i a la Guàrdia Civil, com a funcionaris, respecte per les llengües de l’Estat Espanyol”, ha explicat Carceller a través d’un comunicat.



Així mateix, informen que la Plataforma per la Llengua ja s’ha posat en contacte amb el regidor per oferir-li suport i conèixer el cas amb més detall. L’ONG del català recull des del 2007 els casos de discriminació lingüística a les administracions espanyoles. El recull serveix per denunciar els continus incompliments tant de la normativa lingüística vigent a l’Estat com de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, signada i ratificada per Espanya i, per tant, d’obligat compliment. En aquest sentit, Carceller ha recordat que “el Consell de Ministres del Consell d’Europa, en les seues darreres recomanacions, ja advertí Espanya que cal prendre mesures per assegurar que l’administració central de l’Estat dispose de personal que puga atendre els ciutadans en la llengua pròpia del seu territori. El cas de Gata és un exemple més de l’escassa voluntat de revertir aquesta situació de discriminació institucionalitzada”.



De fet, els diferents partits que governen Espanya “han mantingut sempre una actitud negacionista envers aquesta realitat incontestable. En el debat sobre discriminació lingüística que es va celebrar el passat mes de març a la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes Interiors del Parlament Europeu, diferents eurodiputats van presentar els casos de discriminació denunciats en l'informe de la Plataforma per la Llengua. En aquesta situació, l'exministre espanyol de justícia socialista Juan Fernando López Aguilar va negar que hi hagueren casos de discriminació lingüística contra el català dins dels cossos jurídics i policials a l'Estat espanyol i va afirmar: “Des de fa 30 anys el pluralisme lingüístic a Espanya està establert, consolidat i protegit”, “en una clara falta de respecte cap a les persones que han patit aquestes situacions”, recorda la Plataforma per la Llengua.