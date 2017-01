Acaba ‘Cabanyal Z’, la sèrie zombi que no volia eixir per Canal 9

Diumenge, 8 de gener de 2017 a les 00:00h

El Teatre El Musical del Cabanyal acull, el proper 14 de gener, una festa en què s’emetrà l’últim capítol de la sèrie i hi actuaran els grups que han interpretat la banda sonora



Sixto Ferrero / València.



Cabanyal Z s’ha acabat. Després de quatre anys, la sèrie de zombis produïda des del Cabanyal amb un pressupost “zero” arriba al final. Deu capítols han contat la història de València i, més concretament, del barri del Cabanyal a través dels ulls d’una resistència que s’atrinxerava al barri. “Volem tancar una etapa que ha sigut llarga”, respon Joan Alamar, un dels responsables de la direcció i guionatge de la sèrie que es debat entre la realitat i la ficció. “Han estat 4 anys per a traure els 10 episodis, autofinançant-nos, obrint el centre social ocupat, amb un pressupost zero. Ara és hora d’obrir altres projectes”, apunta a aquest diari, mentre recorda que, els quatre anys del projecte, “han anat un poc de la mà de la història de València i del barri del Cabanyal”, on al llarg dels capítols els zombis invasors “han vist l’especulació amb el territori, el canvi de govern, etc.”.



Un dels personatges principals de Cabanyal Z era una zombi amb una ressemblança a la recentment traspassada Rita Barberá, la mort de la qual, des de la sèrie, acolliren amb “tristesa, perquè era un personatge important”. No obstant això, afegeix Alamar, “ens hauria agradat que es fera justícia i que Barberá parlara en un judici perquè la gent coneguera la corrupció, ja que amb la mort s’ha enterrat molta informació”. Tot i això, Barberá, “com a personatge, era fonamental”, però “amb la mort d’ella, acaba el personatge” i, de fet, ens revela, “en la sèrie teníem un final per a ella i ha canviat la cosa, no hem tingut temps de reacció, però mor el personatge de Rita”. Ara bé, adverteix, en Cabanyal Z es mou entre dos mons, igual com hi havia dos realitats en l’època del PP a València i “com en el tarot, amb la carta de la mort, que no sempre significa mort i pot ser un canvi”.





Zombis de Cabanyal Z. Foto: Cabanyal Z.



El proper 14 de gener, el Teatre El Musical (TEM) del Cabanyal acollirà l’última batalla, una festa on actuaran, des de les 18h, tots els grups que han posat la banda sonora a la sèrie, des de Lumpen Club, Tumba Swing, Perralobo, Cacho Tierno, Gibigi, Mox, Fukushima fins a Chimo Bayo. Igualment, s’emetrà l’últim capítol la Batalla final.



“L’últim episodi parla de l’última estratègia de la cap del búnquer de València i amb una traca final arriben a destrossar el barri. També parla de l’última gran defensa dels veïns, de manera que després quedarà la reconstrucció, si hi ha victòria, del barri, és a dir, de quina manera reconstruir-lo i sobretot quin model de barri volem”, anticipa Alamar sobre la sèrie que amb ulls de zombis ha plasmat la realitat d’un barri la història del qual és tan real com la vida.





Seqüència del 9è capitol de Cabanyal Z.



Cabanyal Z va estar premiada en l’última edició de Cinema Jove i recentment ho ha estat en el festival de Marsella i “en abril, amb tota la sèrie estrenada, anem a Los Ángeles”, diu el director, per la qual cosa “no descartem una futura segona part, perquè sempre poden quedar supervivents” a la invasió.



La sèrie de baix pressupost es pot veure per Internet i, tot i que “va nàixer amb l’esperit que mai s’emetera en l’anterior Canal 9, entre altres coses perquè també criticàvem el que es feia en aquella televisió, també volíem donar eixe servei a través de la xarxa”, però ni aquella televisió emet a hores d’ara ni la situació política és tampoc la dels protagonistes. “Ara està feta i estructurada per ser capítols de 15 minuts, encara que ajuntant-los per fer un llargmetratge ixen més de 2h i se sostindria”, respon davant la possibilitat que la sèrie faça el salt a una futura televisió pública valenciana.



De moment, però, no descarten cap possibilitat, encara que “estem capficats en altres projectes, per als quals estem també buscant finançament perquè no es pot produir com cal en estes circumstàncies. També estem ideant una segona temporada, perquè tancar al 100% Cabanyal Z és impossible”, conclou Joan Alamar.



