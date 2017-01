El PSPV busca suport polític per homenatjar els militars valencians morts en el Yak-42

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 11:15h

El portaveu socialista a les Corts, Manolo Mata, anuncià ahir dimarts la presentació d'una Declaració Institucional amb la qual pretén reclamar a tots els grups del parlament el seu suport, així com al Consell, per retre homenatge als cinc militars valencians, Francisco José Cardona Gil, Blas Aguilar Ortega, Eduardo Hernández Máñez, Fernando Espanya Aparisi i Francisco d'Alarcón García, morts en el tràgic accident d'aviació del passat 26 de maig de 2003 i que va costar la vida a 62 militars de l’exercit espanyol.De la mateixa manera i després que el Consell d'Estat, màxim òrgan consultiu del Govern, haja reconegut oficialment i per primera vegada la responsabilitat del Ministeri de Defensa en el sinistre, el portaveu socialista ha exigit al PP de Mariano Rajoy, que “demane perdó per tot el succeït i que cesse immediatament a qui era llavors ministre de Defensa, Federico Trillo, actualment ambaixador de Londres”. En aquest sentit, Mata afirmava que “és inaudit que el màxim responsable de defensa quan va ocórrer el tràgic accident seguisca hui, després de tot el que coneixem sabem exercint un càrrec públic”, ha assenyalat Mata alhora que ha recordat a Rajoy que “eixa no és la imatge que ha d'exportar aquest país, i menys quan hui se certifica que l'accident es podia haver evitat si els màxims responsables del ministeri hagueren complit amb el seu deure de vetlar per les condicions en què viatjaven els soldats”.El dirigent socialista ha recordat que es tracta d'una iniciativa que fa anys ja es va proposar en el parlament valencià a instàncies d'altres grups, però que mai va tirar endavant i, per tant, a hores d’ara, “està pendent un merescut homenatge als cinc militars valencians que van perdre la vida en el tràgic accident aeri”.Finalment i davant la visita de l'expresident del Govern espanyol, José María Aznar, a València, el portaveu socialista ha instat al fet que aprofite la seua estada per a “demanar perdó” a les famílies dels cinc morts valencians que “durant anys han patit, a més de la pèrdua d'un ser estimat, el cinisme d'un govern que mai va voler assumir responsabilitats”.