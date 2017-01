43.027 persones aturades menys al País valencià en 2016

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 11:45h

EP / València.



El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació del País Valencià es va situar, en finalitzar desembre de 2016, en 418.963 persones, la qual cosa suposa una baixada de 43.027 aturats (-9,31%) al tancament de l'any, segons ha informat aquest dimecres el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.



En concret, el volum total d'aturats al País Valencià arribà, en el tancament de l'any passat, a la xifra de 418.963 persones, després d'haver-se reduït en el mes de desembre en 6.787 persones (-1,59%). Per poder comparar, a nivell estatal, l'atur es va situar, en finalitzar desembre de 2016, en 3,7 milions de persones, després de baixar en 390.534 aturats en el conjunt de l'any (-9,54%).



Per gènere, dels 418.963 aturats al País Valencià, 180.435 són homes i 238.528 són dones. Per edats, 28.026 són menors de 25 anys, dels quals 14.507 són xics i 13.519 són xiques.



Sectors



Quant als sectors, 14.084 aturats són del sector agrícola; 60.709, de la indústria; 39.451, de la construcció, i 278.253, del sector serveis, el més afectat. Per la seua banda, 26.466 no tenien ocupació anterior.



Així mateix, en 2016 es van formalitzar 148.450 contractes al País Valencià, la qual cosa suposa una baixada de 34.941 respecte al mes anterior, un 19,05% menys, i una baixada en 5.511 en termes anuals. De les noves contractacions, 11.669 van ser indefinides i la resta, 136.781, temporals.