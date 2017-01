Marina Albiol: 'el Brèxit ja està causant problemes a la indústria tradicional'

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 12:30h

La portaveu d’Esquerra Unida a l’Europarlament, Marina Albiol, ja va formular en juliol una pregunta a la Comissió Europea per conèixer si s’estaven avaluant els possibles efectes del Brèxit sobre la indústria i l’agricultura i si es preveia establir mesures compensatòries per absorbir l’impacte que l’eixida del Regne Unit de la UE podria causar en sectors especialment vulnerables als canvis geopolítics. La resposta de Juncker fou clara: res, perquè encara no s’havia produït aquesta eixida oficialment, tal com explica la formació d'esquerres en un comunicat.Albiol subratlla que a hores d'ara “ja tenim constància de sectors industrials que estan veient com el Brèxit afecta negativament les seues exportacions, com és el cas del joguet. La inoperància de la Comissió Europea i la més absoluta manca de previsió estan ja causant problemes a la indústria tradicional valenciana”.Aquests dies, l’ Associació Espanyola de Fabricants de Joguets feia balanç de l’actual campanya subratllant que el Brèxit havia provocat una davallada de les exportacions al Regne Unit : “El pitjor d’aquest descens no és que ja vam advertir sobre la possibilitat que es produiria i que la Comissió Europea no ha fet absolutament res, una ineficàcia que ja repercuteix en el teixit productiu del País Valencià. El pitjor és que probablement les conseqüències d’aquestes polítiques sense rumb acabaran perjudicant els segments més febles de la producció, els treballadors i les treballadores. Ara per ara, encara hauria de ser absolutament prioritari establir mesures perquè no siguen els ciutadans i les ciutadanes en situació més vulnerables els qui acaben patint les pitjors conseqüències de la incapacitat dels dirigents comunitaris per fer de la Unió Europea un projecte amb el qual s’identifiquen els seus habitants”.