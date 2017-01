Les ‘bones xifres’ de l’atur no poden amagar la ‘precarietat’ laboral dels valencians

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 13:00h

CCOO-PV apunta que “no convé oblidar la normalització de contractes de dues hores i les conseqüències en la carrera de cotització de milers de persones, que sumaran pobresa social a la precarietat actual quan intenten jubilar-se”.

RedactaVeu / València



Davant les recents dades d’ocupació del passat mes de desembre que s’han fet públiques aquest dimecres, la secretària de Formació, Ocupació i Persones aturades de CCOO PV, Ana García Alcolea, ha afirmat que aquestes “bones dades d'atur registrades aquest mes han d'analitzar-se tenint en compte els clarobscurs en la fotografia del mes anterior i el còmput interanual”.



“Al País Valencià podrien calcar-se les oscil·lacions de l'atur registrades a colp de campanyes. La precarització de l'ocupació s'evidencia en el percentatge de contractació temporal, que arriba al 92,13%, i en la taxa de cobertura, que solament arriba al 46,6% i deixa més de la meitat de demandants sense cap tipus de prestació”, apunten des del sindicat.



No obstant això, desembre és un mes previsible per la campanya de Nadal i el període de rebaixes, que fan que experiment un major descens en el sector de Serveis. “El que no convé oblidar és la normalització de contractes de dues hores i les conseqüències en la carrera de cotització de milers de persones, que sumaran pobresa social a la precarietat actual quan intenten jubilar-se”, denuncia la responsable sindical.



Encara que l’atur ha baixat a tot el País Valencià −a Alacant ha experimentat una disminució de 1.713 persones; a Castelló, de 1.187 persones, i a València, de 3.887−, tenim que la quantitat d’homes registrats en l’atur és inferior (180.435) a la de dones (238.528), amb una diferència de 58.093 persones.



El sindicat reivindica visibilitat i protecció tant per a les persones que no han trobat ocupació en 2 anys com per a aquells que treballen temporalment i a temps parcial, la qual cosa “ni tan sols els protegeix del risc de pobresa”. “Ens preocupen les persones que no poden cobrir les seues necessitats bàsiques per no tenir una estabilitat laboral amb una ocupació i un salari decent. La recuperació econòmica sense recuperació de drets i el blindatge de mínims és una fal·làcia”.



Davant això, CCOO PV demana que el govern valencià blinde un sòl salarial i establisca una prestació mínima de contenció per a les famílies treballadores que, “si aconsegueixen treballar, experimenten una vida laboral en constant precarització”.



A més a més, les afiliacions a la seguretat social al País Valencià han augmentat en 61.190 adscripcions. Però el sindicat adverteix que “una mateixa persona està donada d'alta més d'una vegada en la seguretat social fruit d'una ocupació temporal, parcial i no suficientment retribuïda, que fa necessari en moltes ocasions compaginar dues o més ocupacions” i solament el 7,9% dels contractes signats al País Valencià durant el mes de desembre van ser indefinits. En aquest sentit, Alcolea adverteix que “estem arreplegant fruit de les reformes laborals i les polítiques d'ajust, que segueixen transformant ocupació de qualitat en ocupació precària, amb l'empobriment generalitzat d'aquelles persones que treballen, que troben una ocupació amb pitjors condicions o que no troben ocupació. Parlem de pobresa laboral i pobresa social”.



“En CCOO PV ens atrevim a afirmar que la reducció de l'atur registrat segueix sent insuficient”, el sindicat reclama mesures concretes i aplicació àgil, “perquè l'impacte sobre l'ocupació permeta tornar a les taxes de desocupació d'abans de la crisi, un llunyà 9% que ridiculitza el 20% actual”.



Per tot açò, el sindicat planteja cinc prioritats polítiques i empresarials que passen per un desenvolupament eficaç i eficient de les Polítiques Actives d'Ocupació, una recuperació del poder adquisitiu de la classe treballadora, per un Pla Valencià de Formació Professional de caràcter integral i plurianual, una inversió i impuls de sectors productius que generen ocupació de qualitat amb l’impuls i desenvolupament de la R+D+i i una protecció social a les persones que suplisca les manques de no tenir un treball i no disposar de prestació per desocupació.