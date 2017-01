Les xifres d’ocupació de 2016 avalen el ‘camí correcte’ pres pel Consell

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 13:45h

RedactaVeu / València.



El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha valorat les dades d'atur enregistrades al desembre i, segons ell, han confirmat que 2016 ha suposat el "punt d'inflexió en la creació d'ocupació a la Comunitat Valenciana". Les ha qualificat de "positives", ja que “s'ha constatat la consolidació d'un creixement sostingut que ha provocat la reactivació del mercat de treball”. Així, tal com ha valorat, “en termes interanuals s'ha produït una reducció de la desocupació del -9,31%, la qual cosa implica que hui hi ha 43.027 persones parades menys que fa un any”.



"Es tracta del primer exercici en el qual podem analitzar l'impacte de les polítiques en matèria d'ocupació de l'actual Consell i la veritat és que les dades són molt esperançadores i confirmen que estem en el camí correcte", ha assenyalat Nomdedéu. Així, ha posat l'accent en el fet que la desocupació ha abaixat en termes interanuals en totes les comarques, amb reduccions d'entre el 16,70% i el 5,32%.



De la mateixa manera, ha destacat la reducció d'atur entre els menors de 25 anys en termes mensuals i interanuals (-12,42%) i ha recordat l'aposta decidida del Consell per donar suport a aquest col·lectiu amb iniciatives com AvalemJoves.



"No obstant açò −ha continuat− no podrem estar satisfets mentre hi haja un sol valencià que no puga trobar un lloc de treball. Aquest és el nostre compromís". Així, ha reconegut que "encara queda molt per fer per a aconseguir la plena incorporació de la dona en el mercat laboral en igualtat de condicions, ja que les diferències en la reducció d'ocupació segueixen sent importants (-12,28% enfront del -6,94% anual)”.



Quant als sectors, el secretari autonòmic ha valorat que, en termes interanuals, tots han experimentat una reducció d’atur i, en línia amb les prioritats del Consell, avança la recuperació d'ocupació en els sectors productius de la indústria, on l'atur s'ha reduït un 10,88% en termes interanuals.



El responsable d'Ocupació ha destacat el fet que el major descens s'ha enregistrat entre els aturats sense ocupació anterior i açò implica que "tenim 915 valencians i valencianes (-3,34%) que s'han incorporat, encara que siga de forma temporal, al mercat de treball. En termes interanuals, aquesta xifra augmenta fins a 2.654 persones (-9,11%) sense ocupació anterior que han trobat treball enguany", ha destacat.



A més a més, ha valorat “positivament” també les dades d’afiliació a la seguretat social que, al desembre, ha aconseguit la xifra d'1.767.361 afiliacions, amb 5.550 afiliats més que el mes anterior. En termes interanuals, l'afiliació ha augmentat al País Valencià en un 3,59% (61.190 afiliats més), quasi mig punt, per damunt de les dades nacionals.