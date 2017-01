Un total de 13.200 atletes participaran en la primera 10K de l’any aquest diumenge a València

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 15:00h

Més de 13.000 atletes es disputaran, el pròxim diumenge 8 de gener, la primera posició de la cursa 10K Ibercaja a València, prova amb què s'inaugurarà l'any de carreres a València i que comptarà amb la participació d'esportistes de més de trenta nacionalitats.En la primera edició, el 2009, van arribar a la meta 2.000 esportistes i l'any passat ho van fer quasi 12.000. En aquesta ocasió, la xifra de participants s’han tornat a superar i, a més, la prova comptarà amb un 34% de dones.L'activitat es completa amb una cursa per a xiquets prevista per al dissabte 7 de gener i la cursa de La Milla, prevista per al diumenge, després de la celebració de la 10K.Entre les novetats d'aquest 2017, la 10K València incorpora el parc infantil per cuidar dels més menuts durant la prova i l'opció de deixar la bossa a l'hora de recollir el dorsal a la Fira del Corredor, que tindrà lloc durant els dies 4, 5 i 7 de gener.