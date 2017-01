Concentració d’EUPV a Almoradí en rebuig a la moció de censura de PP i C’s

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 15:30h

“La moció de censura no se sosté políticament, no és ètica ni seriosa i l'única cosa que cerca és perpetuar la vella política del PP que sobradament coneixem tots”, ha declarat David Rodríguez

Destacats dirigents d’ Esquerra Unida del País Valencià es concentren davant l’Ajuntament d’Almoradí per a mostrar el seu suport unànime als representants del partit en l’equip de govern municipal.

RedactaVeu / Almoradí



El coordinador general d'EUPV, David Rodríguez, el diputat d'EUPV en el Congrés dels Diputats, Ricardo Sixto, i les diputades provincials d'EUPV per València i Alacant respectivament, Rosa Pérez i Raquel Pérez, així com altres càrrecs públics i militants de la formació d'esquerres, han participat aquest dimecres en una concentració per a donar suport a EUPV Almoradí i als seus regidors.

La concentració també pretén condemnar la moció de censura plantejada per PP i Ciudadanos contra l'equip de govern de la localitat, del qual formen part Mª Jesús Pérez, Alejandro Lorenzo i Ana Andreu.



“Estem hui ací perquè volem mostrar el suport unànime d'EUPV als nostres representants en l'Ajuntament d'Almoradí pel seu indiscutible treball i labor de servei públic en aquest municipi durant l'any i mig que estem de legislatura enfront de la moció de censura de PP i Ciudadanos que no se sosté políticament, que no és ètica ni seriosa i que l'única cosa que cerca és perpetuar la vella política del PP que sobradament coneixem tots”, ha declarat David Rodríguez.



Així mateix, el coordinador d'EUPV ha posat el punt de mira de la seua forta crítica en l'actitud mostrada per Ciudadanos des que es va iniciar aquest nou exercici polític. “Com és possible que un partit polític signe un acord amb EUPV i PSPV per a donar suport a una investidura de govern i, tan sols un any després, done el seu suport a una moció de censura en contra del mateix?”, s'ha preguntat el dirigent d'EUPV.





Els representants d'EUPV atenent als mitjans de comunicació. Foto: EUPV

“Perplexitat” davant la “sorprenent” posició de C’s



Segons ha explicat Rodríguez en declaracions als mitjans de comunicació, “estem perplexos” amb la decisió de la formació política liderada per Albert Rivera ja que es produeix en un moment en el qual la portaveu del PP i futura alcaldessa de la localitat -segons l'acord signat amb Ciudadanos- està sent investigada per la seua presumpta prevaricació i malversació de cabals públics durant la seua etapa com a regidora d'Hisenda la passada legislatura, “per la qual cosa xoca amb el discurs de regeneració política que abandera Ciudadanos”.



Per la seua banda, la portaveu d'EUPV en l'Ajuntament d'Almoradí, María Jesús Pérez, ha expressat també la seua “sorpresa” davant aquesta moció de censura a causa que l'acord que va signar Ciudadanos al juny de 2015 amb l'actual equip de govern incloïa el compliment de 28 punts al llarg de la legislatura, “dels quals 16 ja s'han completat, és a dir, el 57 per cent, en menys de mitja legislatura”.



Pérez ha afirmat que tampoc s’entén el comportament i les decisions que porta prenent Ciudadanos de manera “unilateral i injustificada” al llarg d'aquesta legislatura “i que només serveixen per a trencar ponts amb l'equip de govern enfront de la disposició d'aquest de dialogar i acostar posicions amb l'oposició”.



Pérez ha afirmat que tampoc s’entén el comportament i les decisions que porta prenent Ciudadanos de manera “unilateral i injustificada” al llarg d'aquesta legislatura “i que només serveixen per a trencar ponts amb l'equip de govern enfront de la disposició d'aquest de dialogar i acostar posicions amb l'oposició”.