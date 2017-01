Xeraco compensa la impossibilitat de cobrar l'IBI a l'església local retirant-li la subvenció

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 00:00h

L'Ajuntament de Xeraco no ha previst en el pressupost municipal per a 2017 cap subvenció per a la parròquia Nostra Senyora de l'Encarnació, tal com explica la regidora d'Hisenda, Jacinta Rubio. L'edil recorda que “l'any passat ja no la van tindre perquè es van canviar les bases a concurrència competitiva i ja no van poder demanar-la, perquè no estan constituïts com a associació”, tal com ha declarat per a La Veu la regidora.Enguany, tot i que s'ha tornat a la modalitat de concurrència nominativa, l'equip de govern xeraquer ha decidit deixar-los fora: “és una decisió de l'equip de govern, perquè ells ja tenen prou privilegis, entre ells l'exempció de l'IBI i els impostos de construcció dels que no paguen un euro”, segons Rubio. És més, la regidora d'Hisenda ha volgut matisar les xifres, ja que la subvenció que rebien anteriorment era de 1.500 euros i “a l'ajuntament deixem d'ingressar vora 2.000 euros per les propietats que té l'església de Xeraco”.La Veu també s'ha posat en contacte amb Víctor Pascual, mossèn de Nostra Senyora de l'Encarnació qui ha explicat les raons de la retirada: “Havia de ser una associació civil per a donar-nos la subvenció”, però a més ha afegit que aquesta subvenció “sempre es donava en funció de restauració de patrimoni”.Des de l'ajuntament, Jacinta Rubio ha explicat que no hi havia cap obligació que s'utilitzara únicament en restauració de patrimoni “pot ser per a una reforma o pot ser per a una activitat. Una cosa és que ells decidisquen que siga per a patrimoni, però és perquè ho han decidit ells, no perquè legalment siga així”.A més, la regidora ha manifestat que “el manteniment del patrimoni de l'església, l'ha de fer l'església”, encara que ha matisat que “un bé de rellevància local que tenim en el poble, nosaltres som els primers interessats que això es conserve”. Perquè en aquest aspecte del manteniment del patrimoni local el consistori sempre s'ha mostrat favorable, perquè en qüestions de gestionar subvencions i “fer tot el que puguem” en quant al “patrimoni que està en el poble, com edificis històrics, com és l'església i com és l'ermita, això ho tenen”, de fet Jacinta Rubio ha posat aquest exemple: “la Diputació de València els ha donat una subvenció de 30.000 euros per a rehabilitar l'ermita i nosaltres hem sigut els primers intermediaris per agilitzar l'assumpte”.