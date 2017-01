La Vall d’Uixó sofreix un degoteig d’atacs de tarannà feixista i xenòfob

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 00:00h

La policia local identifica un menor com a presumpte autor de l’últim acte vandàlic a la plaça dels Xorros



SFJ / La Vall d’Uixó.



El passat dimarts, la Vall d’Uixó (la Plana Baixa) sofria el darrer acte vandàlic. La font que llueix al bell mig de la plaça dels Xorros de la localitat havia estat pintada amb dibuixos obscens i paraules sense atribucions, segons han confirmat fonts del consistori a aquest diari.



La col·laboració ciutadana va ser clau perquè la policia local poguera intervindre ràpidament, i així, fins al lloc s’hi traslladà una patrulla que enxampà un menor d’edat com a presumpte autor de les pintades. Segons anunciava dimecres el consistori, a través d’un comunicat, l'Ajuntament de la Vall d'Uixó tramitarà d'urgència una denúncia administrativa sobre la base de l'ordenança de convivència ciutadana per a sancionar aquest menor d'edat que la Policia Local ha identificat com a autor de les pintades en la font i el mobiliari urbà de la plaça dels Xorros. A més, es presentarà una denúncia en el jutjat per actes vandàlics contra aquest jove de 14 anys, resident en el municipi, i que va ser reconegut per una patrulla de la Policia Local ahir al voltant de les 18.00 hores en la mateixa plaça, després d'una trucada telefònica d'una veïna de la zona alertant d'aquests fets, informaven.



Igualment, apuntaven que la brigada municipal ha actuat “immediatament per a donar una resposta ràpida” a aquestes pintades. La neteja però, es va fer “amb un producte especial que actua sobre la pedra sense danyar-la”, tal com explicava la regidora d'Urbanisme, Francesca Bartolomé.





Operaris netejant la font.



L’edil es lamentava que en els últims mesos “s'han produït diversos episodis de vandalisme en espais públics, que a més de donar mala imatge suposen haver de destinar els diners de totes i tots en la neteja i l'arranjament, quan es podria dedicar a altres necessitats que ens fan arribar els veïns i veïnes”.



És per això que, des de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, “prendrem totes les mesures possibles perquè als autors d'aquest tipus de fets no els isca gratis perjudicar el que és de tots”, afirmava Bartolomé, qui afegia que des de l'equip de govern “estem fent un esforç per a recuperar i posar en valor el nostre patrimoni i es veu entelat per aquests lamentables actes vandàlics”.



De moment, com a mesura dissuasòria, una vegada finalitze l'adequació de la font i del mobiliari urbà afectat, els bancs de tota la plaça s'ancoraran al sòl “i es posarà especial atenció al fet que es respecten les places d'aparcament” de la zona. En aquest sentit, la regidora ha demanat “civisme i respecte” per a “entre tots i totes aconseguir una millor convivència”.



“Moros fuera”, “Maricones, hijos de puta”



Tanmateix, aquest acte no és un cas aïllat, com esmentava la regidora, en els últims mesos “s'han produït diversos episodis de vandalisme en espais públics” de la localitat. Així doncs, segons han explicat fons municipals, la setmana passada, pocs dies abans de Cap d’any, apareixen pintades en el CEIP Eleuterio Pérez, amb dibuixos i amb frases de tarannà xenòfob com “Maricones, hijos de puta”, expliquen. Encara que “pensem que aquest acte no té res a veure amb l’ocorregut a la font. Pensem que no és el mateix autor” afegeixen.



Anteriorment, a mitjan novembre, es va celebrar a la Vall d’Uixó una jornada per la convivència, on participaven alumnes de l’institut, els quals havien creat una associació d’ajuda als refugiats de la Guerra de Síria. Aquests feren un mural apel·lant a la solidaritat i la convivència, que als pocs dies van aparèixer amb pintades on es llegia “moros fuera”, recorden.



En el mateix sentit, expliquen des de l’ajuntament que darrerament, els actes vandàlics són accions que atempten contra el mobiliari urbà, “un dia poses uns bancs i a les poques hores l’han arrancat”, i es lamenten que tots aquests atacs, tret de l’últim que tingué lloc a les 18h de la vesprada, “els fan de nit, la qual cosa dificulta identificar-los i no sabem qui són”.



Encara que “en principi no sembla que hi haja un moviment feixista al poble” afirmen des de l’Ajuntament, aquests atacs amb pintades xenòfobes i feixistes estan reiterant-se amb aquesta conducta en els darrers mesos, reconeixen des del consistori, per la qual cosa, conclouen que “posarem tots els mecanismes perquè no passe més, i en cas de repetir-se, caldria veure si n'hi ha més”.