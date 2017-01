Denuncien la venda de taronges procedents de Sud-àfrica en els supermercats DIA

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 17:45h

Els efectes de l'acord entre la UE i Sud-àfrica, “malgrat haver conclòs en teoria el 30 de novembre, encara continua”, segons denuncia la Unió de Llauradors

L’organització agrària considera “il·lògica” i “poc ètica” aquesta pràctica per part de la cadena de supermercats mentre els productors del País Valencià pateixen una campanya “absolutament desastrosa i sense eixida comercial” i denuncia que, a més, té una “clara afecció directa” sobre les nostres produccions citrícoles.

RedactaVeu / València



Així, tant en botigues físiques, com es pot veure en el tiquet de compra d'ahir i hui en dos supermercats Dia d'Oriola (Baix Segura) i de Pozuelo de Alarcón a Madrid, com en la tenda ‘on line’ a nivell estatal, es poden adquirir taronges de la varietat Nàvel a 1,39 euros/kg, l'origen de les quals és la República de Sud-àfrica.

Nou any i nova i desagradable sorpresa per als agricultors del País Valencià. A la “desastrosa” campanya citrícola que estan travessant enguany, cal sumar, segons ha denunciat aquest dimecres La Unió de Llauradors del País Valencià , que “encara es poden comprar taronges procedents de Sud-àfrica en un estat lamentable” en la cadena de supermercats Dia.Així, tant en botigues físiques, com es pot veure en el tiquet de compra d'ahir i hui en dos supermercats Dia d'Oriola (Baix Segura) i de Pozuelo de Alarcón a Madrid, com en la tenda ‘on line’ a nivell estatal, es poden adquirir taronges de la varietat Nàvel a 1,39 euros/kg, l'origen de les quals és la República de Sud-àfrica.





Segons la Unió, aquesta circumstància “resulta totalment il·lògica” en les dates en què ens trobem, “desmunta tots els arguments” amb què es va intentar justificar la presència de taronges en els nostres mercats, tot i que ací no hi havia “i contrasta amb la desastrosa campanya” que pateixen els productors de cítrics de les comarques del País Valencià, “amb uns preus ruïnosos i tremendes dificultats per a donar eixida comercial a la seua fruita”.



L’ampliació de les importacions, “letal” per als citricultors



L'ampliació del període d'importació de cítrics procedents de Sud-àfrica fins al 30 de novembre, amb una progressiva disminució anual dels preus d'entrada fins a la seua total desaparició en 2025, “pot ser letal per a la citricultura valenciana” tal com ha denunciat en repetides ocasions La Unió, ja que aquesta pròrroga del període d'importació “suposa la possibilitat d'entrada d'alts volums de cítrics en els últims dies d'aquestes noves dates, de manera que provoquen la presència de taronges sud-africanes de lamentable qualitat en els mercats fins a més enllà de Nadal com ara es pot comprovar a Dia”.



Aquesta venda de taronges procedents de Sud-àfrica en DIA té una “clara afecció directa sobre les nostres produccions, que es troben en aquests moments en el millor moment organolèptic”, segons denuncia La Unió, que afegeix que “la possibilitat d'entrada de taronges procedents de Sud-àfrica durant un mes i mig més era, és i serà una eina evident de pressió dels preus a la baixa en origen en mans dels intermediaris”.



Finalment, la Unió recorda que la situació de la primera part de la campanya citrícola ha sigut “un absolut desastre per als productors” i s'ha agreujat amb la política comercial de certes cadenes de distribució comercial i l'acord amb Sud-àfrica. També anuncia que seguirà denunciant totes les actuacions abusives o il·lògiques que trobe, com ara aquestes vendes de la gran distribució amb taronges sud-africanes o d'altres països per aquestes dates, “una cosa legal però poc ètica”, fins a la falta de contracte de compravenda o els canvis en les condicions del mateix utilitzant excuses absurdes.