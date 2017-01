L'helicòpter de Trànsit denuncia vora 3.000 conductors per excés de velocitat

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 00:00h

El balanç de la patrulla d'helicòpters de la Direcció general de trànsit és de 3.317 denúncies a conductors durant 2016 en les carreteres valencianes, de les quals 2.812 són per excés de velocitat (85% de les denúncies tramitades per aquest servei).D'aquests casos, quatre van correspondre a vehicles que anaven circulant a més de 200 Km/h. A més, 85 van ser per anar entre 170 i 200Km/h i 14 per vehicles que circulaven a més de 150km/h en trams de carreteres on el màxim permès era de 100km/h. La majoria de les denúncies per excés de velocitat han sigut en turismes, i 198 de les denúncies han sigut furgonetes i camions, segons fonts de la Delegació de Govern espanyol.Sobre altres tipus de denúncies, una de les més comunes amb les distraccions en la conducció ha estat per ús de mòbils, auriculars connectats, lectura per part del conductor de papers quan va en marxa o manipular el GPS. D'aquest tipus s'han interposat 252 denúncies. Així mateix, s'han posat denúncies per infraccions temeràries o negligents a 14 vehicles i 47 per saltar-se un senyal de STOP, mentre que altres 39 han sigut per avançaments en línia contínua i 49 per conduir sense conductor.Aquesta unitat té la seua seu en l'aeroport de Manises i ha estat operativa especialment aquests dies de festes.La patrulla d'helicòpters de la Direcció general de trànsit ix acompanyada d'un agent de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil o un operador de càmera de DGT, qui des de l'aire controla el compliment de les normes de circulació. Sobrevolen totes les carreteres del País Valencià, tant autovies i autopistes com carreteres convencionals. La unitat està formada per quatre pilots, dos mecànics i un operador de càmera. Tenen el suport d’efectius de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil que també ixen a patrullar des de l'helicòpter.Durant les seues patrulles s'anuncia la presència de l'helicòpter de Trànsit en els pontons lluminosos informatius de les autovies i autopistes. Els vols solen perllongar-se durant dues hores i l'eixida l'efectuen des de l'aeroport de Manises.La velocitat es controla a través del radar 'Pegasus', que consta de dues càmeres, una panoràmica que facilita el seguiment i captació de la velocitat i una altra de detall que té un objectiu que permet llegir la matrícula del vehicle arribant fins i tot a poder detectar velocitats de fins a 360 km/h.Aquest tipus de sistema resulta operatiu fins i tot a 300 metres d'altura i a una distància en línia recta amb el vehicle controlat d'un quilòmetre, tal com es poden comprovar en les imatges que periòdicament es faciliten.“Des de l'aire, amb una millor visió, es pot ser molt més selectiu en el control de vehicles que circulen amb excés de velocitat o conductes temeràries. A més, aquest sistema permet controlar un vehicle cada tres minuts de vol, per la qual cosa la possibilitat preventiva i dissuasòria que aporta aquest sistema és incomparable”, apunta la Delegació del Govern en un comunicat, que ha fet una crida "a la prudència en les carreteres i que es faça cas de les recomanacions i indicacions de Trànsit”.