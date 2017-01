Alina Moser: ‘Qui parla una llengua la salvarà’

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 00:00h

“No és l’Estat el que fa servir una llengua, és la comunitat lingüística, perquè qui parla una llengua la salvarà”. Són paraules de la jove Alina Moser, estudiant de llengua i literatura catalana i nascuda a Alemanya i conductora del documental Què ens passa valencians?! durant una entrevista publicada per Llengua Nacional / APPEC / AMIC.En el vídeo, en què es barregen les impressions de Moner sobre l’estat de la nostra llengua amb les de l’escriptor i lingüista Albert Jané, la també protagonista de Són Bojos aquests catalans?!, declara haver-se sentit sorpresa pel fet que “en arribar aquí, és xocant veure que la llengua del país no és la primera llengua”.Alina Moser assegura durant l’entrevista que fer servir el català “encara és un acte radical” tot i que “no hauria de ser-ho”, i afirma no creure que els polítics hagen d’ajudar a fer servir la nostra llengua ja que “ara és l’hora de la gent”, sosté.En el documental dirigit per David Valls Què ens passa valencians?! l'Alina Moser recorre amb bicicleta el País Valencià, de nord a sud, per saber si es pot viure només en valencià en aquest territori.