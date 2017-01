L’exdirector de La Veu, entre els candidats a dirigir la futura RTVV

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 20:30h

Fins a nou homes i dones poden optar a la direcció general del nou ens comunicatiu públic valencià

Instal·lacions de RTVV en Burjassot.



RedactaVeu / València.



Aquest dijous, a les 15h, acaba el termini per presentar candidatures a la direcció general de la futura radiotelevisió pública valenciana. Junt al currículum i altres mèrits, cada candidat havia de presentar un projecte de direcció. Així doncs, el periodista i extreballador de Canal 9, Ángel Martínez, publicava el passat 27 de desembre un article en Levante on anunciava que havia presentat la seua candidatura a la direcció general de la nova RTVV. Igualment, Juli Esteve, exdirector d’informatius de C9 i corresponsal de TV3, director i creador d’InfoTV, feia pública la seua candidatura durant una reunió amb la Mesa Sectorial de l’Audiovisual Valencià (MESAV)





Juli Esteve. Foto: Viquipèdia.



Salvador Enguix, delegat de La Vanguardia al País Valencià, ha confirmat a través del seu compte de Facebook que “he presentat candidatura i projecte a la direcció General de RTVV”.





Salvador Enguix. Foto: UV.



Benjamín Marín, periodista, professor de la UV i també extreballador de Canal 9, confirmava a través de les xarxes socials la seua candidatura. Entre els confirmats, també trobem Javier Argente, extreballador de Canal 9, documentalista, guionista i historiador, l’exdirector d’aquest diari és una de les candidatures a la direcció general del nou ens comunicatiu.





Javier Argente.



Finalment, tal com ha pogut saber La Veu, l’extreballador de RTVV i presentador de programes com Parle vostè, calle vostè, així com fundador de La Marina Plaça, Josep Ramón Lluch, també forma part de les candidatures.



Altres noms que sonen



Entre altres noms que encara no s’han pogut confirmar i sonen en els últims dies trobem el periodista Artur Balaguer, la corresponsal de TV3 al País Valencià, Empar Marco i l’extreballadora i presentadora d’informatius de Canal 9, Clara Castelló.