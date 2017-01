L’Edeta romana amb tota la seua esplendor

Divendres, 6 de gener de 2017 a les 00:00h

Diputació i Ajuntament adequaran el Mausoleu Romà de Llíria com a centre de difusió turística



RedactaVeu / Llíria.



L'Ajuntament de Llíria (el Camp de Túria), en col·laboració amb la Diputació de València, portarà a terme una adequació de l'espai dels Mausoleus Romans a fi de situar en eixa zona la nova oficina municipal de Turisme i convertir-la en punt vertebrador de les rutes turístiques de la localitat.



L'actuació compta amb un pressupost global proper als 150.000 euros, dels quals la institució provincial n'aportarà 100.000, a través del Pla d'Infraestructures Turístiques, la qual cosa permetrà realitzar l'obra d'adequació, que inclou la recuperació de la planta entresòl de l'edifici. Per la seua banda, el consistori assumirà els costos derivats de l'equipament i posada en marxa de la nova oficina.



Tal com ha explicat l'alcalde de Llíria, Manuel Civera, els Mausoleus Romans són un dels elements patrimonials més singulars de la població. “En un municipi que destaca per guardar vestigis latents de les diferents cultures que la van habitar, aquest edifici s'erigeix en el seu centre com a element a partir del qual es pot articular una visita que recórrega des de l'antiga Edeta fins a l'islàmic barri de la Sang, passant per la zona romana o per la Llíria renaixentista i barroca”, detalla Civera.



La ubicació de l'oficina de Turisme en el si d'aquest immoble, que ofereix un espai d'uns 300 metres quadrats, tindrà per al primer edil de Llíria un doble efecte, perquè “a més d'oferir la informació als visitants des d'un lloc més ampli, digne i d'acord amb la seua finalitat, servirà per a traslladar el visitant, ja des de la seua mateixa arribada a Llíria, a un entorn màgic, on no solament se li explicarà la història sinó que també la podrà veure i fins i tot sentir”.



El primer edil ha afegit que els mausoleus permeten, així mateix, per la seua ubicació, connectar les visites d'índole històrica-patrimonial amb l'altre gran patrimoni edetà: la música, representada per les seues dues societats musicals, les seus de les quals es troben també molt properes.





L'obertura de la nova oficina turística el pròxim any servirà a més per a commemorar el centenari del descobriment en el municipi del Camp de Túria del mosaic romà dels 12 treballs d'Hèrcules, que en l'actualitat s'exhibeix en el Museu Nacional d'Arqueologia.



1,5 milions d'euros d'inversió en 21 municipis valencians



A més de la intervenció a Llíria, el Pla d'Infraestructures Turístiques 2016, elaborat per la Diputació de València en col·laboració amb l’Agència Valenciana del Turisme, inclou altres 20 actuacions en les comarques valencianes que suposen una inversió global d'1,5 milions d'euros. Es tracta d'acords subscrits pel Patronat de Turisme de València amb 21 ajuntaments i l'AVT, per a emprendre nous projectes estratègics que “emanen del territori, ja que responen a demandes locals en aquest àmbit, en benefici de la nostra competitivitat turística”, tal com va explicar la diputada de Turisme, Pilar Moncho, durant la presentació del Pla, a la qual van assistir, entre altres, l'alcalde de Llíria i el regidor de Turisme, Ferran Pina.



Entre les actuacions subvencionades s'inclouen des de les millores en el Castell de Xàtiva a la restauració i adaptabilitat de les infraestructures en la platja a Gandia, el reforç del cicloturisme a Quart, la rehabilitació de l'alberg de Teresa de Cofrents i la intervenció en el Museu de la Seda de Montcada.



Per al president de la Diputació, Jorge Rodríguez, aquest pla és una mostra més que la col·laboració entre institucions permet “arribar a més persones i amb millors serveis”, en aquest cas, “potenciant el valor turístic de les comarques valencianes, que moltes vegades es converteix en el motor que tira del nostre territori quan altres sectors es paralitzen a causa d'una mala conjuntura econòmica”.