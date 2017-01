Fernando Sepulcre, un trànsfuga amb més sou que el president de la Generalitat

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 11:00h

La Diputació d’Alacant continua sent notícia pel seu polèmic govern en minoria encapçalat pel popular César Sánchez. Però, sobretot, després de la marxa de Fernando Sepulcre des del grup de C’s al grup Mixt, un trànsfuga que és decisiu per a César Sánchez.Fernando Sepulcre abandonà Ciutadans al juny de 2016 i es quedà l'acta de càrrec públic, amb la qual passà al Grup Mixt de la Diputació d'Alacant, on continua tenint el vot decisiu per a donar-li la majoria al PP.El diari El Mundo revelà el sou d’aquest trànsfuga que permet al PP continuar governant. Segons aquestes informacions, Fernando Sepulcre cobraria entre sou i sobresou una quantitat molt similar, o més, a la del president de la Generalitat, 68.000 euros més 9.000€ de dietes.Tant el PSPV com Compromís i també C’s han denunciat aquest “escàndol”, i inclús el president de les Corts, Enric Morera, ha llançat una piulada amb aquesta situació.