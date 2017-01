Els valencians, els que més juguen al sorteig de Reis

Divendres, 6 de gener de 2017 a les 00:00h

El País Valencià lidera la consignació de loteria per al sorteig extraordinari amb 112,3 milions d'euros

La despesa mitjana per habitant al nostre territori és de poc més de 22 euros, la qual cosa ens situa en el tercer lloc pel que fa al rànquing autonòmic de consignació per habitant, després dels de Castellà i Lleó (25,75€) i Astúries (25,46€).

RedactaVeu / EP / València



El País Valencià és, amb 112.332.180 euros, l'autonomia amb més consignació de loteria per al Sorteig Extraordinari de Reis de 2017, que se celebrarà aquest divendres, 6 de gener, a Madrid, i per al qual Loteries i Apostes de l'Estat ha consignat en el nostre territori un total de 561.660,9 bitllets. Així, al País Valencià cada habitant jugarà una mitjana de 22,55 euros.



Per demarcacions, en la d'Alacant s'han consignat 39.493.760 euros (21,29 euros per habitant), en la de Castelló 9.713.020 euros (16,68 euros per persona) i 63.125.400 euros en la de València (24,82 euros per habitant), segons es desprèn de les dades facilitades per Loteries i Apostes de l'Estat, consultats per Europa Press.



Les comunitats autònomes amb major consignació per al Sorteig de Reis d'enguany són, després del País Valencià, Andalusia, amb 111,8 milions d'euros consignats; Madrid, amb 110,4 milions i Catalunya, amb 98,4 milions. En total, en el conjunt de l’Estat espanyol, s'han consignat per a l'edició de 2017 d'aquest sorteig 787.922.060 euros i s'han emès 3.939.610,3 bitllets, la qual cosa suposa una despesa per habitant de 16,90 euros.



Pel que fa a la consignació per habitant, el País Valencià se situa, amb 22,55 euros en tercer lloc, per darrere de Castella i Lleó, amb 25,75 euros, i Astúries, amb 25,46 euros.





El primer premi del sorteig de Reis 2017 serà de dos milions d'euros per sèrie; el segon, de 750.000 euros per sèrie i el tercer, de 250.000 euros per sèrie. Aquest sorteig tindrà lloc aquest divendres 6 de gener a les 12.00 hores en el Cercle de Belles Arts de Madrid pel sistema de bombos múltiples.



L'emissió és de 45 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l'emissió és de 900.000.000 euros. En total, es distribueix el 70 per cent de l'emissió en premis, 630.000.000 euros.



