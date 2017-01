Aspencat deixa els escenaris de manera indefinida

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 14:30h

A través del mur oficial de facebook, Aspencat, el grup de la Marina Alta, després de 6 discos que li han valgut un gran reconeixement del públic i diversos premis Ovidi, plega dels escenaris per un període indefinit, segons han informat recentment.Així doncs, el grup ha publicat, sota el títol: “Aquest 2017 La història és nostra”, i després de fer seues les paraules d’Allende (“la història és nostra i la fan els pobles”) que “al final d'aquesta gira 2017, ens acomiadarem dels escenaris per un període indefinit. Farem una parada que no sabem quan durarà i per això volem escriure aquest últim relat amb vosaltres, recordar cada plaça i cada carreró que hem il·luminat junts, amb cançons i mirades de complicitat durant tots aquests anys de lluita i amor incondicional cap a la música, la nostra arma. Agafar-vos de la mà i gaudir de cada segon d’aquest any com si fóra l’últim al vostre costat! Gràcies per ser-hi sempre!”.Podeu llegir tot el post si punxeu sobre l’enllaç