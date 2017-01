El Govern espanyol al·lega falta de fons per a les exhumacions de les fosses del franquisme

Diumenge, 8 de gener de 2017 a les 00:00h

“En el moment actual, l'Administració General de l'Estat no té previst escometre cap tipus d'actuació en els enterraments i fosses sobre els quals es pregunta en mancar-hi de recursos”.Aquesta és una part de la curta resposta donada pel Govern espanyol a una extensa bateria de preguntes -2.591 en total-, presentades pel senador de Compromís, Carles Mulet, en els passats mesos preguntant, una per una, per l'estat de les fosses del franquisme catalogades pel mateix Ministeri de Justícia.El senador de Compromís volia conèixer els fons previstos per a finançar exhumacions de les fosses del franquisme ja que “en el mapa públic es donava compte que bona part d'aquestes estaven sense estudiar i, en altres, com les traslladades forçosament al Valle de los Caídos, sí que estarien quantificats els cadàvers”.Segons exposava Mulet en les seues preguntes, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, estableix que l'Estat ajudarà a la localització, identificació i eventual exhumació de les víctimes de la repressió franquista, els cadàvers de la qual es troben encara desapareguts, sovint enterrats en fosses comunes”, al temps que recordava que segons la informació de la web del Ministeri de Justícia “existeix informació sobre 2.590 fosses localitzades”.El senador nacionalista recorda que els familiars afectats han denunciat la “passivitat”, quan no l'“obstrucció” a aquestes ajudes, “que ara com ara queda clar que no existeixen per no existir pressupost”. Segons Mulet, la base de dades “està obsoleta, no s'ha actualitzat des de 2011, moment en el qual el Govern del PP va donar portada a aquest tipus d'actuacions, van llevar tots els diners perquè els afectats pogueren accedir a ajudes per a exhumar”. Amb això, considera que el Govern espanyol està obstaculitzant el dret arreplegat per llei als afectats a comptar amb l'ajuda de l'Estat a recuperar el cos dels seus familiars”, com també que el PP “ha actuat de manera miserable amb la Memòria Històrica, i evita de nou adquirir cap compromís”.Ara, el Govern estatal, segons denuncia Compromís, “es berena amb una sola resposta genèrica” els centenars de preguntes concretes encara que “els fons foren retirats pel PP”:1. En el mapa de fosses elaborat pel Ministeri de Justícia, que es pot consultar a través d'Internet, es detalla aquesta informació http://mapadefosas.mjusticia.es (segons Mulet, açò s'exposava en la pregunta parlamentària, però “s'obvia les no localitzades”).2. En el moment actual, l'Administració General de l'Estat no té previst escometre cap tipus d'actuació en els enterraments i fosses sobre els quals es pregunta en mancar-hi de recursos, sense perjudici que la col·laboració econòmica amb les associacions memorialístiques es reprenga tan aviat siga possible destinar noves partides pressupostàries.3. Pel que fa a la comunicació personalitzada als familiars de les possibles víctimes, s'informa que sempre s'ha atès i tractat de donar satisfacció a tots els interessats a través dels llits arbitrats per l'Administració per a atendre els ciutadans, prova d'açò és que el Ministeri de Justícia ha resolt 603 consultes des de gener de l'any 2015 fins a novembre de 2016.