Ses Majestats arrabassen el País Valencià d’il·lusions

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 20:00h

Els reis d’Orient, recorren el territori valencià al ritme de la música i la pirotècnia



RedactaVeu / País Valencià.



Ses majestats, els reis d’Orient, han fet cavalcada per cada poble del País Valencià. No s’han deixat cap vila, per menuda o muntanyenca que siga, per visitar. Per algunes ciutats ho han fet amb gran lluïment, per altres, segons com, amb més humilitat, però per tots els racons han escampat la il·lusió que es mantindrà durant aquesta nit, per a demà, amb el trenc d’alba, descobrir els regals demanats.



Alacant ha valencianitzat la gran festa de benvinguda dels reis d’Orient que han arribat per mar, atracant a la zona Volvo, i desfilant des de Luceros, vint carrosses han format el seguici dels tres reis, que enginyosament han prescindit de fer treballar cap animal com a eina de transport en una nit tan màgica. Es calcula que pel centre d’Alacant han desfilat més de 1.200 persones que conformaven els diferents ‘boatos’ arribats a la plaça de l’Ajuntament d’Alacant.





Cavalcada d'Alcoi. Foto: Noemí Peris.



A Alcoi s'ho han pres amb més tradició. En arribar els reis a la comarca de l'Alcoià, els patges han recordat a ses majestat que a aquesta vila de tarannà modernista i industrial des de 1885 la desfilada es fa igual. És tan ancestral que fins i tot té diversos reconeixements, i una gran història que la poden llegir si punxen en aquest enllaç que els conduirà a una noticia publicada per aquest diari fa tan sols uns dies: cada any des de 1885 Alcoi celebra la Cavalcada dels Reis d'Orient més especial.



Els reis han manifestat que s’han trobat molt còmodes a cadascuna de les ciutats i pobles on se’ls ha rebut amb entusiasme, així mateix, afirmaven a aquest diari que tractaran de dur a cada xiquet i adult allò que han demanat mitjançant les seues cartes que també es poden escriure en valencià, emprant, per exemple, els models que la Unitat de normalització lingüística de la Diputació de València ha facilitat des de la seua web i perfils a les xarxes socials. Afirmaven en exclusiva a La Veu que ells, “saben llegir en valencià, sense problemes”. Igualment, han apuntat que tractaran de portar o, si més no, fer de mitjancers amb el govern espanyol per portar als valencians eixe “nou finançament i més inversions” per al País Valencià, que demanava la vicepresidenta Mónica Oltra recentment en una entrevista recollida per Europa press. Pel que fa a les “forces per a seguir treballant bé al Consell”, indicaven ses majestats que és més qüestió de responsabilitat política que de demanar a uns reis ‘màgics’, però, que ells magnànims com són, tractaran d’acontentar tothom.





El nano d'Estellés a la Cavalcada de València. Foto: Ajuntament de València.



Així ho manifestaven al cap i casal, on el govern de la Nau els ha rebut amb una cavalcada que eixia des de l’Albereda fins a la plaça de l’Ajuntament, com si fóra un programa de televisió. Amb molta presència de bandes de música i pirotècnia. Arribats a la plaça, els reis s’han sorprès de l’enginy de l’equip del regidor Pere Fuset, tan trempats i eixerits, per fer-los creure per un moment que el País Valencià ja comptava amb una radiotelevisió pública que retransmetera als valencians, en valencià i dignament, el viatge dels reis d’Orient per terres valencianes.



Han seguit cap a les comarques del nord, i a Castelló de la Plana han entrat pel carrer Sant Roc fins a la plaça Major. Baltasar, el més llèpol dels tres, manifestava que dels 4.000 quilos de caramels que ha posat l’ajuntament per a repartir entre majors i menuts, s’ha quedat un quilo, per al viatge de tornada.

Baltasar a la cavalcada de València. Foto: Ajuntament de València.

A Vinaròs (el Baix Maestrat), han entrat pel port, amb vaixell, s’han quedat sorpresos amb les instal·lacions del Castor que va espantar els vilatans del nord del País Valencià i el sud del Principat. Tanmateix, els tres reis han entrat a la vila valenciana fins arribar al balcó de l’ajuntament. Han seguit cap a les comarques del nord, i a Castelló de la Plana han entrat pel carrer Sant Roc fins a la plaça Major. Baltasar, el més llèpol dels tres, manifestava que dels 4.000 quilos de caramels que ha posat l’ajuntament per a repartir entre majors i menuts, s’ha quedat un quilo, per al viatge de tornada.



Esgotats, després d’arrabassar el País Valencià d’il·lusió, han recomanat descans i paciència. Hi haurà regals per a tothom, a canvi, han demanat solidaritat i records per als qui els han rebut empresonats en centres d’internament, zones per a immigrants o els qui miraven l’estrella Polar des d’una pastera a la Mediterrània.