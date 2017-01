El València Bàsquet s’imposa al gran partit de Boatright a Zagreb (86-89)

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 15:45h

El base del Cedevita va anotar 37 punts i 51 de valoració, però els valencians sumen el primer triomf de la segona fase de l’Eurocup

Diot intenta frenar per darrere una entrada a cistella de James.

Javier Cid / València.



El València Bàsquet va aconseguir vèncer el Cedevita Zagreb i sobreposar-se al gran partit del base nord-americà Ryan Boatright, que amb els seus 37 punts i 51 de valoració va sostenir l’equip croata fins al final. Tanmateix, l'equip valencià amb una bona actuació de conjunt va aconseguir sumar un valuós triomf que li permet començar la segona fase de l'Eurocup amb bon peu.



El partit es va iniciar amb un àgil intercanvi de cistelles en què destacaven Rafa Martínez, amb dos triples, i Dubljevic, des de la pintura per part valenciana, però en el qual es van imposar els locals amb els nord-americans Boatright i James com a principals valedors dels punts (23-16, m.8).



No obstant això, l'entrada a la pista d'Antoine Diot i Pierre Oriola va revitalitzar el conjunt valencià que amb el comandament del base francès i huit punts quasi consecutius de l'interior català van tornar la confiança a un equip que, amb els seus errors en el tir, havia creat dubtes. Aquesta seguretat es va traslladar també a la defensa i es va veure reflectit en el marcador a meitat del segon període (26-35, m.25).



El Cedevita no es va acovardir i va aconseguir estrènyer el tanteig de la mà de la seua parella exterior, Boatright i James, però dos triples del València Bàsquet al final del segon acte, un de Dubljevic i un altre de Guillem Vives van permetre al València arribar al descans amb una interessant renda (39- 45, m.20).



En la represa, Boatright i l’interior croata Miros Bilan van donar avantatge al marcador, però Bilan es va carregar de faltes i va tornar a la banqueta, un fet que el València Bàsquet va aprofitar per igualar l’encontre amb un triple de San Emeterio i un altre de Sato per entrar en el decisiu últim quart amb tot per decidir (65-64, m.30).



El València Bàsquet va entrat molt actiu a l’últim període amb un Romain Sato incommensurable en defensa agafant un parell de rebots vitals i que va anotar un triple que, juntament amb un altre de Joan Sastre, semblaven quasi trencar el partit després d’un 0-12 de parcial (65-77, m.32). Finalment, Bilan va tornar al partit i amb un Boatright inspirat van tornar a reduir diferències. Però l’eliminació per faltes de Bilan i el ritme anotador valencià continuat per Oriola i Thomas van fer que el València acabara enduent-se una important victòria moral per començar la segona fase de l’Eurocup i l’any amb bon sabor de boca.



Fitxa tècnica:



86 - Cedevita Zagreb (23 + 16 + 26 + 21): Boatright (37), James (16), Kruslin (8), Zganec (2), Biran (9) -cinc titular- Katic (-), Babic (5), Shurna (4), Begic (5), Arapovic (-).



89 - València Basket (22 + 23 + 19 + 25): Van Rossom (3), Rafa Martínez (8), San Emeterio (8), Sikma (2), Dubljevic (17) -cinc titular- Thomas (6), Diot (5), Sato (13), Oriola (15), Vives (3) i Sastre (9).



Àrbitres: Shemmesh (ISR), Laurinavicius (LTU) i Van Den Broeck (BEL). Van eliminar per faltes personals el local Bilan (m.36) i els visitants Dubljevic (m.40) i Diot (m.40).



Incidències: Partit corresponent a la primera jornada de la segona fase de l'Eurocup disputat davant uns 2.000 espectadors al Dom Sportova de Zagreb.