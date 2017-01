La Diputació d'Alacant ‘evita’ que el Campello reba 223.000 €

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 16:00h

L'equip de govern del Campello denuncia que els pressupostos presentats per la Diputació d’Alacant per al 2017 demostren “una vegada més la falta de sensibilitat del partit que la governa amb els municipis com el Campello” ja que com no han dotat de fons en el seu pressupost el Fons de Cooperació Municipal, “els municipis solament rebran la part finançada per la Generalitat”.Així, segons les mateixes fonts, un municipi com el Campello passarà de percebre 446.470 euros, que és la quantitat que li correspondria, a percebre’n poc més de 220.000, “minoració que afectarà negativament les arques municipals”.Es dóna el cas que el Fons de Cooperació Municipal està cofinançat pel Consell i les diputacions, “però enguany, i al contrari que les diputacions de Castelló i València, la d'Alacant ha declinat formar part d'aquest Fons”, segons l’ Ajuntament del Campello , que lamenta que “açò significa que els municipis alacantins com el nostre estan en inferioritat de condicions pel que fa als municipis de les demarcacions de Castelló i València”, que sí rebran el doble de finançament per aquesta via.