Cañizares: ‘Adoctrinar els xiquets en ideologia de gènere és una maldat’

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 16:00h

El cardenal arquebisbe de València carrega contra la Llei Trans del Consell

Foto: AVAN / M. Jesús Fernández URL curta



Etiquetes

Cardenal Cañizares, Homofòbia



RedactaVeu / EP / València.



El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha demanat a les institucions autonòmiques valencianes que "repensen" l'aplicació de la Llei que despatologitza la transsexualitat i que en aquests moments es troba per a la seua tramitació i aprovació en les Corts, en qüestionar que "els projectes legislatius que fomenten la ideologia de gènere eviten la discriminació dels col·lectius vulnerables als quals es dirigeixen". "Adoctrinar els xiquets en ideologia de gènere és una maldat", ha assenyalat.



Així es va expressar Cañizares en una homilia el 30 de desembre, Dia de la Sagrada Família, en la qual va fer referència al projecte de llei aprovat pel ple del Consell el 21 d'octubre i que l'arquebisbe qualifica com a llei "sobre ideologia de gènere".



"Hem de lluitar per la dignitat de les persones i contra tot tipus de discriminació, però negar la diferència biològica entre home i dona no és anar a la solució, i per tant, qüestiona que els projectes legislatius que fomenten la ideologia de gènere eviten la discriminació dels col·lectius vulnerables als quals es dirigeixen", va apuntar el cardenal.



Per açò, ha apel·lat "als qui tenen la capacitat de decidir sobre aquesta qüestió". "En defensa de la democràcia que ens vam donar a Espanya, amb els drets i llibertats que tutela, demane amb la mà estesa que no actuen per imposició", ha destacat Cañizares, qui ha demanat "als qui considere autèntics demòcrates" que "repensen les coses, amb responsabilitat, assossec i prudència de govern".



L'Arquebisbe ha destacat que "no actue reactivament en contra de ningú, ni de cap legítima institució o rebutjant ningú, actue únicament a favor i únicament en defensa de l'ésser humà i de la família en coherència amb la fe que anima l'Església".



"L'Església defensa la igualtat de drets d'homes i dones, i promou les garanties perquè les dones no siguen víctima d'abusos físics, sexuals o d'ordre moral. Aquesta lluita contra la discriminació s'estén a tots els col·lectius, perquè l'Església ensenya la dignitat de tot ésser humà", subratlla Cañizares, qui considera que "la lluita contra la discriminació no arribarà a través d'aquest tipus de legislació".



També s'ha referit a "una necessària política familiar i una genuïna educació en tot el que contribuïsca a enfortir la família" i ha insistit que "es requereix urgentment conjunyir i impulsar múltiples iniciatives aportant idees, propostes, instruments operatius al servei de la promoció de la veritat i el bé de la família i de la vida".



Referent a açò "són necessàries moltes coses", i a elles apunta el papa Francisco, per exemple a propòsit de la ideologia de gènere, que veu com un desafiament a la família, quan diu en la seua Exhortació sobre la família, que "aquesta ideologia presenta una societat sense diferència de sexe, i buida el fonament antropològic de la família. Aquesta ideologia porta a projectes educatius i directrius legislatives que promoguen una identitat personal i una intimitat afectiva radicalment desvinculades de la diversitat biològica entre un home i una dona", han apuntat des de l'Arquebisbat en un comunicat.



En aquest sentit, Cañizares ha apuntat que el papa Francisco també l'ha definit com una "colonització ideològica" asseverant que l'adoctrinament de la ideologia de gènere és una maldat. Per aquest motiu, ha considerat que "adoctrinar els xiquets en ideologia de gènere és una maldat".



Així, el cardenal ha demanat que "educadors, escriptors, polítics i legisladors, no poden deixar de tenir en compte que gran part dels problemes socials com la delinqüència juvenil, la droga, la prostitució o la violència contra la dona, té les seues arrels en els fracassos o manques de la vida familiar".



En aquesta línia ha animat perquè "acabem amb les contradiccions que en aquest sentit s'han produït en la nostra societat agreujant aquests problemes, ara que quasi han cercat el descrèdit i la deterioració de la institució familiar".