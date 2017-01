La simbologia franquista cau a València

Divendres, 6 de gener de 2017 a les 00:00h

En les imatges es pot veure com s'està llevant l'escut que coronava l'entrada del CEIP Teodor Llorente, que és el segon que es retira, després del del CEIP Pare Manjón

L'Ajuntament de València demana que “tant l’Arquebisbat com el Ministeri de l'Interior donen resposta a la necessitat de retirar-los d'aquells edificis de la seua titularitat”.

RedactaVeu / València



A València s'està portant a terme la retirada dels símbols franquistes que es va anunciar al mes d'abril de l'any passat. Concretament, en aquestes imatges es poden veure els treballs de retirada de l'escut situat a la porta del CEIP Teodor Llorente, que és el segon després del que hi havia situat al CEIP Pare Manjón.



Des de l’Ajuntament de València, en declaracions a aquest digital, han informat que s’han posat “mans a l’obra en la retirada de símbols franquistes” encara presents a la ciutat, si bé han demanat que “tant l’Arquebisbat com el Ministeri de l'Interior també donen resposta a la necessitat de retirar-los d'aquells edificis de la seua titularitat”.



“Igual que l’Ajuntament de València compleix amb la llei, cal que altres institucions donen resposta a aquesta necessitat, que és perfectament assumible. És inadmissible que en 2017 encara hi haja símbols franquistes per la ciutat”, han indicat les mateixes fonts.





Retirada de l'escut situat al CEIP Teodor Llorente. Foto: Pep Romero.



Aquest símbol del CEIP Teodor Llorente, juntament amb el del CEIP Pare Manjón, ambdós ja retirats, són els que se li van demanar de llevar a la Conselleria d'Educació, la qual ha complit amb la petició. En el cas dels que se li van reclamar a l'Arquebisbat, encara pendents de llevar, estan situats al Centre Diocesà Juvenil 'Juventus' i en la façana de l'església de la Punta. Al Ministeri de l'Interior, també se'l va instar perquè en llevara altres dos, en aquest cas, situats en les casernes de la Guàrdia Civil de Patraix i Benimaclet. A més, també s'acordà demanar la retirada dels que hi ha en els grups d'habitatges Antonio Rueda i Verge dels Desemparats.





Fou en abril, concretament el dia 8, quan la Junta de Govern Local del consistori del cap i casal va aprovar la proposta de la regidora de cultura, Glòria Tello, en què s'instava l'Arquebisbat, el Ministeri d'Interior i la Conselleria d'Educació a la retirada de diferents símbols del franquisme, posant en marxa així la primera fase de la retirada dels símbols preconstitucionals per tal de complir la llei de memòria històrica.