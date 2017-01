L’oposició de Benissa més a prop de llevar-li el govern al PP

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 16:15h

El PP de Benissa governa en minoria des de les passades eleccions de 2015 a la localitat de la Marina Alta. Quasi dos anys després, les forces polítiques de l’oposició han arribat a un preacord de Govern per a la propera investidura del dimarts 11 de Gener, i per al que resta de legislatura, han assegurat els partits implicats en aquest procés, Reiniciem Benissa, Compromís i el PSPV.Així doncs, afirmen que les diverses converses per a aquesta investidura, han estat qualificades de “molt positives, per ambient i voluntat negociadora”. Reiniciem Benissa compta amb tres regidors, els mateixos que el PSPV-PSOE, mentre que Compromís que compta amb dos, han consensuat un nou model d’organització de l'ajuntament, atorgant, segons expliquen “un major pes a les polítiques socials, la reducció de salaris dels càrrecs públics”, sent aquestes “les mesures més urgents per al municipi, i la necessitat de convertir l'ajuntament en un espai de participació ciutadana real, més eficient i més proper a les necessitats dels benissers i benisseres”.Aquest preacord de Govern “ha de ser ratificat en els propers dies, per les diverses assemblees de les forces polítiques signants”, apunten.Per altra banda, afegeixen que aquest tripartit, que sumaria 8 regidors, els mateixos que té el PP, s'ha posat en contacte amb Ciutadans, partit que ha assistit a dos de les reunions, i se li ha facilitat una còpia del preacord esperant el seu suport al canvi.Finalment, conclouen afirmant que la ciutadania de Benissa “serà informada del contingut del preacord després de les assemblees i fòrum, donant el màxim respecte a les decisions d’aquests òrgans”