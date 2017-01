La casca de Reis valenciana, en procés de recuperació

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 18:00h

En un vídeo, d'un minut, s'expliquen els seus orígens i en un altre, de cinc, es troba la recepta per als que vulguen fer-la a casa

L'Ajuntament de Gandia s'ha posat les piles en aquest menester mitjançant una campanya de difusió per fer que aquest torne a ser el dolç protagonista del 6 de gener. També, amb el Mercat de les casques i amb un concurs.

Imatge: Captura vídeo del canal Casca de Reis. URL curta





Anna M. Mollà / Gandia



La casca de Reis és un dolç tradicional valencià per al dia de Reis que ha estat desplaçat pel Tortell. Però, ara mateix, des de l'Ajuntament de Gandia estan duent a terme una campanya per a revifar la popularitat de la casca i fer que torne a estar present a les cases valencianes el dia 6 de gener.



Entre les diferents activitats programades per aquest consistori, destaquen el Mercat de casques i altres dolços nadalencs i l'audiovisual de caràcter divulgatiu sobre la Casca de Reis, coproduït per Ambra Produccions i dirigit per Sergi Pitarch, que es va estrenar aquest dimarts i que esperen que tinga un llarg recorregut en la difusió d'aquest dolç.





També s'han realitzat altres activitats, com ara el primer concurs de casques de Reis, una exposició sobre aquest dolç o algunes altres més didàctiques que van tindre lloc a l'escoles de Gandia.



La casca



Potser hi ha gent que desconeix que és la casca. És per aquest motiu que, ara, vos direm quins són els ingredients amb què està fet o quins són els seus orígens, ja que dins d'aquesta campanya del consistori gandià han elaborat també



La casca de Reis és un dolç autòcton valencià realitzat amb ametlla mòlta, sucre i ous i que pot anar farcit de rovell confitat, moniato o carabassa. Com és evident, habitualment es consumeix el dia de Reis, el 6 de gener. La seua forma pot variar i pot ser d'anella o de serp. Tradicionalment es regala als més menuts, sobretot per part dels padrins als fillols.

També s'han realitzat altres activitats, com ara el primer concurs de casques de Reis, una exposició sobre aquest dolç o algunes altres més didàctiques que van tindre lloc a l'escoles de Gandia.Potser hi ha gent que desconeix que és la casca. És per aquest motiu que, ara, vos direm quins són els ingredients amb què està fet o quins són els seus orígens, ja que dins d'aquesta campanya del consistori gandià han elaborat també una pàgina web on s'explica tot açò i més.La casca de Reis és un dolç autòcton valencià realitzat amb ametlla mòlta, sucre i ous i que pot anar farcit de rovell confitat, moniato o carabassa. Com és evident, habitualment es consumeix el dia de Reis, el 6 de gener. La seua forma pot variar i pot ser d'anella o de serp. Tradicionalment es regala als més menuts, sobretot per part dels padrins als fillols.



La capsa en la qual s'envasa la casca també és molt important. Aquesta sol ser rígida i de base redona i, segons expliquen en la pàgina web cascadereis.com, fins i tot algunes famílies la conserven durant anys i la porten la nit o el dia de Reis plena de llepolies i xocolates que acompanyen aquest dolç tradicional.



Orígens



Segons es pot llegir també en



Als anys 70 i 80 del segle XX, l’arribada del Tortell de Reis va anar arraconant la tradició de la casca fins al punt de fer-la desaparèixer de moltes taules.



La recepta



El dolç de la casca està realitzat amb ametlla mòlta, sucre i ous. Es pot farcir de rovell confitat, moniato o carabassa. També pot anar acompanyat de canyella, raspadura de taronja, de llimona o merenga. Si voleu més detalls, podeu consultar el següent vídeo en el qual Toni Rodríguez, mestre sucrer, explica el pas a pas de l'elaboració de la casca.

La capsa en la qual s'envasa la casca també és molt important. Aquesta sol ser rígida i de base redona i, segons expliquen en la pàgina web cascadereis.com, fins i tot algunes famílies la conserven durant anys i la porten la nit o el dia de Reis plena de llepolies i xocolates que acompanyen aquest dolç tradicional.Segons es pot llegir també en aquesta web promoguda per l'Ajuntament de Gandia, les primeres referències escrites a la casca daten del segle XV. Roís de Corella i Jaume Roig ja fan al·lusió al dolç a les seues obres. Al Llibre de Coch, el primer receptari imprés en valencià (1520), hi ha el primer registre escrit de la recepta. Durant segles, la recepta de la casca ha estat inalterada. Probablement, al segle XVIII es produeix la identificació de la casca amb els Reis d’Orient i es consolida la tradició tal com ha arribat a l'actualitat.Als anys 70 i 80 del segle XX, l’arribada del Tortell de Reis va anar arraconant la tradició de la casca fins al punt de fer-la desaparèixer de moltes taules.El dolç de la casca està realitzat amb ametlla mòlta, sucre i ous. Es pot farcir de rovell confitat, moniato o carabassa. També pot anar acompanyat de canyella, raspadura de taronja, de llimona o merenga. Si voleu més detalls, podeu consultar el següent vídeo en el qual Toni Rodríguez, mestre sucrer, explica el pas a pas de l'elaboració de la casca.