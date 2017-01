Intersindical i Compromís critiquen la posició de Cañizares sobre la Llei de Transsexualitat

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 18:30h

Arran de les declaracions del cardenal arquebisbe Cañizares en què carrega contra la Llei de Transsexualitat que està pendent d'aprovació en les Corts valencianes i que despatologitza la transsexualitat, no han tardat a aparéixer comunicats contraris a la posició que mostra el religiós, com és el cas d'Intersindical Valenciana, que considera les declaracions de Cañizares com un atac a l'estat de dret, la Constitució espanyola, la declaració dels drets humans, la igualtat entre les persones i la separació entre l'Església i l'Estat. També des de Compromís han criticat l'obstinació de l'Arquebisbe de València contra la llibertat i la igualtat de gènere.Per al sindicat, aquestes noves declaracions són una mostra més del seu tarannà antidemocràtic i allunyat dels principis i valors que han de regir qualsevol societat democràtica. “Les valencianes i valencians no necessitem ni volem que personatges, com aquest senyor, que ningú no ha triat democràticament, ens diguen contínuament com ens hem de comportar, com hem de viure o com hem d'educar les nostres filles i fills”.Des d'Intersindical Valenciana valoren positivament que el Consell de la Generalitat haja aprovat la Llei de transsexualitat que, segons matisen, “és una reivindicació històrica del col·lectiu LGTBi i de totes aquelles persones que defensen la igualtat, la fraternitat i la llibertat en una societat avançada”. El sindicat també valora positivament la posada en marxa d'un protocol per garantir el dret a la identitat i expressió de gènere i intersexualitat en els centres educatius públics, un protocol que consideren que s'hauria d'implementar no només en els centres públics sinó també en tots els centres sostinguts amb fons públics.El portaveu de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha mostrat també la disconformitat del seu grup cap a les opinions del cardenal. “Cañizares està mostrant una obstinació quasi malaltissa contra la llibertat i la igualtat de gènere i arriba a acusar aquesta iniciativa legislativa de ser una maldat amb què es vol adoctrinar els xiquets i destruir les famílies. L’Arquebisbe utilitza un llenguatge apocalíptic i bel·licós totalment fora de lloc per a referir-se a aquesta llei i fa contínues referències a colonitzacions, guerres, dictadures i tiranies, amb la qual cosa Cañizares evidencia que no accepta el marc de llibertats en què convivim els valencians i valencianes”.En el seu comunicat, la coalició reconeix que “el treball per aconseguir que tot el món puga viure en llibertat no només es pot realitzar a través de la faena legislativa, sinó també amb la pedagogia pública cap al conjunt de la societat. Per això, emplacem Cañizares a realitzar una reflexió profunda sobre les conseqüències cap al foment de l’odi que poden tindre les seues paraules”.El portaveu de la coalició al parlament valencià ha volgut ressenyar que la Llei d’Identitat de Gènere és un pas molt important perquè garantirà que la transsexualitat no siga considerada com un trastorn, sinó com una expressió més de la diversitat humana. L’objectiu de la norma és regular el reconeixement legal del dret a la identitat de gènere de tota persona en un exercici lliure i sense pressions legals o socials.“Volem lamentar també el posicionament contrari del PP valencià a aquesta llei que ja va fer públic la seua portaveu, Isabel Bonig, cosa que demostra que el PPCV, en general, i la senyora Bonig, en particular, anteposen la seua ideologia ultraconservadora als drets de les persones i, lluny de mantindre una postura coherent, volen actuar en contra del que ha fet, per exemple, el PP d’Andalusia, que votà a favor d’una llei semblant que també parlava de la despatologització de les persones transsexuals”, ha conclòs Ferri.