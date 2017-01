Les Arts inicia 2017 amb l'òpera de Haydn per a titelles 'Philemon und Baucis'

Divendres, 6 de gener de 2017 a les 10:00h

El Palau de les Arts Reina Sofía comença l'any 2017 amb l'òpera per a titelles de Franz Joseph Haydn 'Philemon und Baucis', que s'estrena, diumenge 8 de gener, al Teatre Martín i Soler."Una amena proposta amb què acostar-se a l'òpera i descobrir també noves formes de representació artística al públic de Les Arts", segons ha assenyalat en la presentació Davide Livermore, intendent del Palau de les Arts."Cantants, actors, músics i titellaires es reuneixen en un complex exercici de teatre musical, que fan possible dos especialistes: Fabio Biondi, com a director musical, i la veterana companyia de titelles Carlo Colla e Figli junt amb els grans joves artistes del Centre Plácido Domingo", ha apuntat l'intendent.Després dels concerts 'Gloria e Imeneo' i 'Israel in Egypt', el mestre Biondi realitza la seua tercera incursió en la Temporada 2016-2017 amb un títol que li va valdre una distinció especial, junt amb la companyia Carlo Colla, en l'edició del 2008 dels prestigiosos Premis Franco Abbiati de la crítica italiana."Haydn apreciava molt aquest gènere, de fet, va compondre sis o set òperes per a titelles de les quals només 'Philemon und Baucis' ha sobreviscut", ha remarcat Fabio Biondi, que també ha subratllat l'espectacle com un "exercici al servei de la música i de la bellesa. El públic no veu ni titellaires, ni cantants, ni l'orquestra, ni tampoc el director; només veu els titelles".El director titular de l'OCV ha apuntat també que aquesta òpera és un espectacle perfecte per a totes les edats, visualment extraordinari i idoni per a obrir la lírica a una jove generació.Més de 200 anys d'experiència avalen la companyia Carlo Colla e Figli, que va començar sent un grup d'artistes itinerants pel nord d'Itàlia fins que, el 1906, es va establir al Teatre Gerolamo de Milà. L'arribada de la televisió i dels dibuixos animats va contribuir a la crisi d'aquest espectacle a mitjan dels anys 50. La companyia abandonà el seu teatre estable i començà una intensa activitat per diverses ciutats d'Itàlia, per a començar, en els anys 80, a recórrer el món.Consolidada ja com una de les empreses més prestigioses en el teatre de titelles, el 1994 naix, a Milà, l'Atelier Carlo Colla e Figli, que es converteix en la seu definitiva de la companyia.Eugenio Monti Colla, actual director artístic de la companyia, que pertany a la cinquena generació d'aquesta estirp de titellaires, ha explicat la complexitat del treball en aquest tipus de representacions, que ha equiparat la tècnica d'un músic per a tocar un instrument."Els titelles no copien el moviment de l'ésser humà, són un element metafísic, un símbol que a través dels fils es converteixen en un personatge i llavors el titellaire deixa d'existir".A més de l'estrena, programada aquest diumenge, 'Philemon und Baucis' es podrà veure també els dies 12 i 15 de gener junt amb una representació didàctica el dia 11 d'aquest mateix mes. Les localitats per a aquesta obra, d'una hora de durada, tenen un preu únic de 35 euros.'Philemon und Baucis', de Franz Joseph Haydn, descobreix a l'espectador de Les Arts el poc conegut repertori líric per a teatre de titelles, un gènere nascut en la Itàlia del Renaixement tardà que es va fer tremendament popular en l'Imperi austrohongarès, on va arribar via Venècia en el segle XVII.L'òpera per a titelles gaudia de llarga popularitat ja el 1773, any en què s'estrena aquesta òpera 'Singspiel', d'argument moralitzador i mitològic. El text, de Philip Georg Bader i Gottlieb Konrad Pfeffel, se serveix d'una de 'Les Metamorfosis' del poeta romà Ovidi, en la qual es narra la conversió en arbres immortals d'un matrimoni d'ancians incondicionalment fidels a Júpiter, déu de déus.Els llibretistes i Haydn, artista de la cort del príncep Esterházy, componen aquest 'Philemon und Baucis', a major glòria de l'emperadriu Maria Teresa d'Àustria. En l'òpera, oferiran una versió transformada del mite ovidià amb un missatge profundament moralitzador: la lloa a l'ordre social de l'Antic Règim, sistema que s'enfrontava, al seu brusc final, amb la Revolució Francesa, el 1789.Davide Livermore ha anunciat que aquest mes de gener comença el cicle de música de cambra que Fabio Biondi i els professors de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana ofereixen en l'Espai Los Toros, "un nou racó de Les Arts que s'obri al públic en general", com ha assenyalat l'intendent.Per a la primera sessió, el 14 de gener, sota l'epígraf "Entorn de Mozart", el programa inclou obres de Haydn, Martín i Soler, Salieri, Beethoven i Mozart. Les localitats tenen un preu únic de 15 euros.