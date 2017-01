La Grossa de Reis cau íntegrament a Torrent

Divendres, 6 de gener de 2017 a les 12:30h

El tercer premi s'ha venut a Benetússer



EP / Torrent.



El número 08.354 ha sigut afavorit amb la ‘Grossa’' del Sorteig Extraordinari de Reis, dotat amb dos milions d'euros per sèrie i s'ha venut en l'administració número 3 de la localitat de Torrent.



Per la seua banda, el 95.379 ha sigut afavorit amb el segon premi, dotat amb 750.000 euros per sèrie. Aquest nombre ha estat consignat en múltiples localitats del territori espanyol.



Finalment, el tercer premi ha sigut per al número 85.073, dotat amb 250.000 euros per sèrie i s'ha venut en l'administració número 2 de Benetússer.