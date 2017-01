La N-332 entre Benissa i Benidorm acumula una mitjana de 4,3 accidents anuals

Dissabte, 7 de gener de 2017 a les 12:00h

El passat mes de desembre el RACC va publicar l' informe EuroRAP en el qual col·laboren. En aquest estudi s'han analitzat 1.387 trams de la xarxa viària de l'Estat espanyol , que suposen 24.805 quilòmetres i concentren el 48% de la mobilitat total. D'aquest treball, destaca, al País Valencià, la problemàtica de la carretera N-340 entre Peníscola i Vinaròs, que està marcada en roig , cosa que vol dir que el risc en carretera és elevat i que, a més, té una mitjana d'accidents anuals (entre 2013-15) de 3,7. Aquesta és una de les xifres que més cal remarcar, perquè fins i tot algunes de les carreteres que en aquest informe estan marcades en color negre --perquè el risc és molt elevat-- compten amb xifres inferiors a aquesta. També sorprén la N-333 que, tot i estar marcada de color taronja, un risc mitjà, compta amb una mitjana de 4,3 accidents anuals.Aquesta alta sinistralitat del tram entre Peníscola i Vinaròs de la N-340 no és una novetat , ja que diferents entitats veïnals estan realitzant talls del trànsit en aquest tram per a demanar la gratuïtat de l'AP-7, una solució que consideren que reduirà la quantitat d'accidents que es produeixen en la zona. Podeu fer una ullada en aquests articles publicats a La Veu.En aquest mateix estudi, destaca una altra xifra: la dels deu trams amb més accidents de vehicles pesats de la xarxa de carreteres estatals, on en primera posició se situa la N-340 amb un 64% d'accidents.Però, no sols en aquest tram la N-340 està marcada en roig, ja que una mica més al sud, aproximadament entre Nules i Sagunt, torna a estar-ho; en aquest cas la mitjana anual d'accidents baixa a 1.També a Gandia, torna a haver-hi un tram de carretera marcat en roig, concretament la N-332, en la seua variant per la capital de la Safor, que compta, en aquest cas, amb una mitjana anual de 2 accidents. Però, el que destaca d'aquesta carretera està una mica més al sud, entre Benissa i Benidorm, tram que està marcat en taronja --representa un risc d'accident mitjà--, però que presenta una mitjana anual d'accidents, entre 2013 i 2015, de 4,3.En aquest últim cas, també aquesta sinistralitat va lligada a una falta d'una xarxa ferroviària de comunicacions en condicions, ja que la construcció del tren de la costa (una petició que no tira endavant), en certa mesura ajudaria els problemes dels accidents en carretera.