Oltra aposta per 'una solució que acontente tota la gent, no sols una part' de Compromís

Dissabte, 7 de gener de 2017 a les 13:00h

La coportaveu de Compromís Mónica Oltra creu que cal fer "una reflexió conjunta" en la coalició per a cercar "una solució que satisfaga tothom", en relació a l'encaix de Gent de Compromís, al mateix temps que ha instat a "cuidar la diversitat" i a no imposar cap criteri.



Així s'ha pronunciat Oltra en una entrevista concedida a Europa Press en ser preguntada per la petició de Gent de Compromís --grup format per militants del partit que no pertanyen a cap de les tres formacions que formen part de Compromís (Bloc, Iniciativa i Verds)-- de major "democràcia i participació" en els òrgans de la coalició.



"Estan en el seu dret" de no estar en cap partit



Segons ha dit Oltra, hi ha alcaldes d'aquesta facció d'adherits --com el de València, Joan Ribó-- i diputats autonòmics que estan en les reunions de Compromís, persones que formen part de la coalició però que "estan en el seu dret" de no estar en cap partit, amb la qual cosa la representació i visibilitat, ha remarcat, s'ha aconseguit mitjançant les primàries.



Ha indicat que entre els adherits hi ha persones que no volen tenir "vida de partit" sinó comprometre's directament amb la coalició, però hi ha una part que vol tenir una estructura similar a la d'un partit. "Estem veient com cerquem una solució amb la qual tothom estiga content, perquè a ningú se li ha d'obligar a fer el que no vol fer ni a estar en una estructura de partit si no vol estar", ha explicat.



Diverses opcions



Així, Oltra considera que hi ha diverses opcions. D'una banda, la de "constituir un partit i demanar el seu ingrés en Compromís, que és una opció, com un partit més, i que deixen fora els qui no volen estar en cap partit". D'altra, que al final la participació "es dirimisca com es feia en la caixes entre els impositors, per una espècie de sorteig, que també és possible". També, "hi ha més solucions".



En qualsevol cas, ha incidit que s'ha de cercar "una solució que acontente tota la gent, no solament a una part", intentant "trobar l'equilibri que acontente tothom", al grup de Gent de Compromís que "vol funcionar com un partit i als centenars de persones que hi ha en Compromís que no volen estar en cap partit".



"Estem en una reflexió conjunta. A veure si parlant entre tots cerquem una solució que satisfaga tothom. Compromís sempre ha funcionat molt bé quan les decisions s'han pres així: quan ningú imposa a un altre el seu criteri perquè, quan un altre es pensa que pot imposar-se, les coses van malament", ha subratllat.



Oltra ha recordat que en el si de la coalició sempre han trobat "solucions que han, més o menys, agradat a tots", en les quals tots han "cedit una mica" i sempre s'han enfortit. "Perquè, per a nosaltres, el més valuós és açò, cuidar la diversitat que tenim a casa i cuidar la diversitat significa que poses en valor el pensament, la cosmovisió, la manera d'entendre la política d'un grup i no intentes imposar, perquè d'açò es suma i de l'altre es resta". "Ho solucionarem com sempre: parlant molt", ha resolt.