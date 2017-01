El PSPV també demana que es declare BIC l'última seu de la II República espanyola

Dissabte, 7 de gener de 2017 a les 14:00h

El diputat socialista en Les Corts i portaveu de Cultura, Fernando Delgado, ha presentat una Proposició No de Llei en la qual insta el Consell a declarar com a Bé d'Interès Cultural la que fou l'última seu del Govern de la II República espanyola situada en la finca El Poblet de Petrer (Vinalopó Mitjà) i coneguda com la 'Posición Yuste'. No és aquesta la primera petició de protecció relacionada amb aquest espai, tal com podeu ampliar en el següent reportatge que va publicar La Veu recentment La iniciativa que presenta el PSPV, segons ha explicat el diputat socialista, pretén protegir i conservar un complex arquitectònic que forma part de la història viva del País Valencià. Així Delgado ha incidit en l'important valor històric i patrimonial d'aquest espai que va albergar l'última seu en territori espanyol del Govern de la segona República, des del qual l'executiu de Juan Negrín es va obstinar en la seua frustrada estratègia de resistència. “Cal valorar la seua significació i l'atractiu del seu edifici principal ben conservat per fortuna, ja que des d'allí van partir a l'exili els últims representants de la sobirania popular en diverses dècades”, ha assenyalat el diputat socialista.La iniciativa també arreplega la creació d'un museu on es recopile tot el relat documental i fotogràfic del que va ocórrer en la 'Posición Yuste' perquè, d'aquesta manera, es puguen visitar les instal·lacions i recordar un moment singular de la història estatal i del País Valencià. Sobre aquest tema, Fernando Delgado ha assenyalat que es tracta d'una proposta que, en cas que es duga a terme, seria sempre comptant amb el previ acord dels propietaris de la finca, ja que actualment és de propietat privada.Finalment, el diputat socialista ha incidit en el fet que aquesta iniciativa té com a objectiu evitar la possible desaparició d'un espai de tan singular significació per a la memòria de tots, com és l'última seu del Govern de la II República espanyola.