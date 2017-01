Montiel assegura que en Podem 'hi ha quasi tants corrents com persones'

Dissabte, 7 de gener de 2017 a les 14:30h

Alhora també considera que al País Valencià aquestes diferents postures conviuen "perfectament"

Pablo Echenique ha assegurat que, en el partit, "som tots imprescindibles". "Crec que en Podem falta molta gent i, en aquest sentit, els que ja estem fem molta falta".

EP / València



El secretari general de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, ha afirmat aquest dissabte que, en el territori autonòmic, els diferents corrents de Podem "conviuen perfectament" i que "no hi ha dos corrents de Podem. En Podem hi ha quasi tants corrents com a persones".



Així s'ha expressat en ser preguntat per la polèmica generada en Podem entorn de dues faccions, els qui donen suport al secretari general, Pablo Iglesias, i els qui donen suport al secretari Polític de la formació, Íñigo Errejón, abans de participar en l'acte de la Ruta #Lligar-seElsCordons, a la qual també ha assistit el secretari d'organització de la formació a nivell estatal, Pablo Echenique.



"Nosaltres som un partit en el qual ens ho diem tot, parlem de tot, tenim diferències. La diversitat pròpia de Podem és una riquesa. Nosaltres ens podem dir les coses i el que ocorre és que ací ningú té capturats els vots de ningú", ha defensat el representat del País Valencià de Podem.





Montiel ha assenyalat que "en Vistalegre II serà la gent la que decidisca", en referència a la segona Assemblea Estatal Ciutadana Estatal del partit. "Ací no és com en els vells partits en els quals hi ha delegats que posen al servei de candidats concrets vots delegats. Ací vota la gent directament. Per tant, les opinions i la diversitat d'opinions que responen a trajectòries i experiències polítiques diverses el que fan és enriquir, per tant, ho portem molt bé", ha conclòs.



"Som tots imprescindibles"



Sobre aquest tema també ha parlat el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, qui ha assegurat que en el partit "som tots imprescindibles". "Crec que en Podem falta molta gent i, en aquest sentit, els que ja estem fem molta falta", ha defensat Echenique, qui ha afegit que "més enllà dels lideratges, Iglesias ha sigut secretari general en un període en el qual s'han aconseguit assoliments històrics", com haver aconseguit cinc milions de vots en les eleccions generals o que s'hagen desenvolupat "aliances històriques" en un espai de canvi polític.



"Crec que des d'ací cal afrontar el debat", ha afirmat el membre de Podem, qui ha considerat "fonamental" cercar la unitat en Vistalegre II "perquè ho demanen les bases".