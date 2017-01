Les aus marines més amenaçades d'Europa es concentren en la desembocadura del riu Millars

Diumenge, 8 de gener de 2017 a les 16:30h

75 baldrigues balears, observades per l'ornitòleg Virgili Beltrán, van estar alimentant-se de peixos a uns 200 metres de la costa entre les poblacions castellonenques d'Almassora i Borriana



Baldriga balear. Foto: Víctor París



Pescant davant la desembocadura del riu Millars



Les baldrigues balears a l'hora de pescar o descansar formen basses, una paraula que utilitzen els ornitòlegs per a referir-se a la concentració de les aus damunt de l'aigua. Les 75 baldrigues balears estaven nadant i pescant en la mar a uns 200 metres enfront de la desembocadura del riu Millars. Després d'uns 20 minuts atapeint-se de peix van volar en direcció nord. “Les baldrigues volen normalment agrupades en bàndols --continua explicant Virgili mentre observa les aus amb un telescopi-- i solen fer el que els ornitòlegs anomenem trens, és a dir, volen en filera. Per això, és fàcil contar-les. Però, quan troben un lloc on hi ha peix --que és bàsicament el seu aliment--, es concentren totes, amenitzen i es dediquen a pescar; se submergeixen buscant el peix. Aleshores, això forma una congregació, una concentració molt gran d'aus i, a això és al que anomenem bassa. Realment és prou habitual que descansen o pesquen en aquesta forma de bassa de concentració d'aus”.





Dos baldrigues balears volant. Foto: Virgili Beltrán.